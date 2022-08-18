Бій Усик Джошуа: що відомо та де і коли дивитися

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Усик заспівав «Ой, у лузі червона калина» на битві поглядів із Джошуа перед битвою-реваншем

18.08.2022

Український боксер Олександр Усик проведе матч-реванш із британцем Ентоні Джошуа на вихідних. Перед цим відбулася конференція, зважування та битва поглядів боксерів, на якій Усик влаштував психологічний прийом, який підняв бойовий дух. Коли дивитися реванш Усик―Джошуа, та як українець вразив оточуючих своїм співом ― читайте у матеріалі STB.UA.

Олксандр Усик бій з Ентоні Джошуа

Фото – instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі Олександр Усик яскраво провів конференцію та дуель поглядів перед боєм із Ентоні Джошуа. Українець прийшов в козацькому жупані на вишиванку та із оселедцем. Він поспілкувався з пресою, а потім влаштував яскравий сюрприз для усіх присутніх.

«Мені здається, що це буде новий бій, це буде продовження першого бою ― 13-й раунд, 14-й, 15-й, скільки їх буде, знає лише Бог. Ми мали достатньо часу, щоб вивчити один одного», ― сказав Усик.

Після цього Олександр та Ентоні зійшлися в дуелі поглядів, яка продовжувалася майже хвилину, наприкінці якої Усик почав співати бойову «Ой, у лузі червона калина», яку підхопила його команда.

Коли бій-реванш Усик-Джошуа 2 та як дивитися онлайн

Бій-реванш Усик―Джошуа 2 відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Орієнтовний час початку – 23:00 за київським часом.

Дивитися онлайн бій українці зможуть безкоштовно на Youtube-каналі Олександра Усика ― Usyk17.

Також, бій можна буде дивитися на регіональних каналах офіційного державного мовника.

Як відомо, перший поєдинок Усик―Джошуа завершився перемогою українця за очками.

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