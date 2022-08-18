Бой Усик Джошуа: что известно и где и когда смотреть

Усик спел «Ой, у лузі червона калина» на битве взглядов с Джошуа перед битвой-реваншем

Украинский боксер Александр Усик проведет матч-реванш с британцем Энтони Джошуа в выходные. Перед этим состоялась конференция, взвешивание и битва взглядов боксеров, на которой Усик устроил психологический прием, поднявший боевой дух. Когда смотреть реванш Усик-Джошуа, и как украинец поразил окружающих своим пением — читайте в материале STB.UA.

Фото — instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в тяжелом весе Александр Усик ярко провел конференцию и дуэль взглядов перед боем с Энтони Джошуа. Украинец пришел в казацком жупане на вышиванку и с казацкой прической-оселедцем. Он пообщался с прессой, а затем устроил яркий сюрприз всем присутствующим.

«Мне кажется, что это будет новый бой, это будет продолжение первого боя — 13-й раунд, 14-й, 15-й, сколько их будет, знает только Бог. У нас было достаточно времени, чтобы выучить друг друга», ― сказал Усик.

После этого Александр и Энтони сошлись в длившейся почти минуту дуэли взглядов, в конце которой Усик начал петь боевую «Ой, у лузі червона калина», которую подхватила его команда.

Когда бой-реванш Усик-Джошуа 2 и как смотреть онлайн

Бой-реванш Усик-Джошуа 2 состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. Ориентировочное время начала – 23:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн бой украинцы смогут бесплатно, он будет доступен на Youtube-канале Александра Усика Usyk17.

Также бой можно будет смотреть на региональных каналах официального государственного вещателя.

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