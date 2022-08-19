Які травми отримав на фронті телеведучий Даніель Салем | Все буде добре

Які травми отримав на фронті телеведучий Даніель Салем?

Телеведучий та ресторатор Даніель Салем з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну воює проти окупантів у складі ЗСУ. Також він разом із колегами входить у склад «Культурного десанту». Яке поранення отримав Даніель Салем, де його сім’я, та кого він хоче удочерити ― розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 18 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

ФОТО – instagram.com/daniel_jihad_salem/, @vony_razom

Даніель Салем з початку повномасштабного вторгнення росії став допомагати ЗСУ, вступив до рядів захисників.

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«По-перше, я у спецпідрозділі, і я в авіарозвідці у бигаді 299, тому у нас є виїзди. Зараз моя сім’я не тут, крім військових моїх побратимів. І якщо ми їдемо “відпочивати”, якщо це так можна сказати, я обираю робити щось корисне ― тобто волонтерю. Наприклад, зараз у мене був лікарняний, бо отримав травму спини. Зловив, як це кажуть, кулю в бронік», ― розповідає Даніель.

Чоловік розповів, що це вже не перше поранення: «Я отримав контузію і втратив слух. А зараз там утворення ― кіста, яка заважає слуху повернутися».

Раніше Даніель записував прощальне відео на випадок, якщо з ним щось трапиться, але згодом видалив його, бо йому сказали, що це погана прикмета, як і брити бороду.

«Якщо я помру як воїн ― це буде найбільш достойна смерть. Ну, якщо помирати, що може бути краще, ніж вмирати за свою країну, за щось велике і насправді круте», ― каже він.

Разом із іншими артистами Даніель утворює «культурний десант».

«Одного разу ми поїхали до однієї із частин, де було дуже багато військових. Був момент ― я стояв на сцені,і сказав: “Не треба вмирати за свою країну, треба жити за свою країну”. І вони так розчулились цим, що потім підійшов до мене військовий і сказав: “А круто ти це сказав. Це допомагає мені бути у балансі із самим собою”. Коли ми дивимося в їх очі, бачимо вдячність, то і самі собі говоримо: “Клас, я задоволений, що я тут”. Я ще раз повторюю, для мене важливо знати, що коли я не на бойових завданнях, то я також потрібен. І кожному військовому це дуже важливо, тому що, коли ти там ― думаєш, що весь світ забув про тебе», ― підкреслив Салем.

Він пояснив, що людям робити, щоб у військових було меньше таких думок.

«Коли військові будуть повертатися після перемоги, їм дуже буде потрібна ласка. Відкрию секрет ― я спілкуюся із психіатром, тому що дуже важко. Що, у мене немає депресії? Є депресія, думки “Хто як? Навіщо я це роблю? Мабуть, я нічого не роблю?” Це нормально, ми усі люди», ― зізнався Данієль.

Також він розповів, як розвивається його ідея із тим, щоб удочерити дитину, та як до цього ставиться його донька.

«Моя сім’я за кордоном. Не знаю, чи треба розголошувати, у якій вони країні? Марія у волонтерському центрі волонтерить, а донька навчається у школі. Я би хотів, щоб наша зустріч була сюрпризом», ― розповів ресторатор та телеведучий.

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Повне відео інтерв’ю дивіться у 18 випуску проєкту «Неймовірна правда про українців»

Video: Які травми отримав на фронті телеведучий Даніель Салем? Які поранення у телеведучого Даніеля Салема? Де його дружина та донька? Та що про військових розповів Даніель? Читайте у рубриці Неймовірна правда про українців у програмі Все Буде Добре

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