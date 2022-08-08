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Наталія Могилевська розповіла про свого коханого, допомогу українським військовим та зруйновані будинки

08.08.2022

Наталія Могилевська не стала виїжджати з України під час війни, а перечекала облогу росіянами у столиці. Зараз співачка допомагає багатьом українцям та їздить до військових. Що в ексклюзивному інтерв’ю Могилевська розповіла про свого коханого? Як допомагає українським військовим та як тримала зв’язок з «азовцями» ― розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник в 16 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про українців: Наталія Могилевська розповіла про свого коханого | Все буде добре

Фото ― instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Війна застала Наталю в Києві, проте, напротивагу багатьом, хто збирав валізи та їхав, — вона не покинула столицю.

«Я живу на Осокорках, мій район ― більш спокійний. І тому до мене переїхали всі мої друзі, моя рідня, вагітна сестричка. Вона на 8-му місяці опинилася в метро ― вона теж із ріднею приїхала до мене, і в мене була повна хата людей. А в мене дієта ― їжі обмаль навіть на мене одну. Тому, у мене, як у господині, яка приймала таку велику кількість людей, була величезна відповідальність ― я не те, що їхати не могла, я повинна була шукати все, в тому числі їжу. Тому що нас було 9 людей, а їжі не було. На третій день я почула, що на метро “Славутич” у людей немає води, а у мене ж свердловина. Я набрала 20 пляшок цієї води й поїхала туди. 

А далі ― почалося різне ― і виступи, і волонтерка, і мої школи перетворилися на склади, їжі ― тонни. А далі вже спокійніше стало і моя сестричка змогла поїхати, і я могла. Але я настільки вірю в нашу перемогу, що я хочу бути однією із перших, щоб на власні очі побачити її», ― розповіла Наталя.

Також співачка опікувалася дитячим будинком та будинком для літніх людей. А разом з нею їх справами займався її коханий чоловік.

«Взагалі у них не було ані памперсів, ані ліків, ані їжі ― нічого. Ми почали їздити в один з дитячих будинків Умані, який нам дуже подобається, ми з моїм коханим вирішили приїжджати і таким чином давати свою увагу всім». 

«Мій коханий ― він людина дуже смілива, має зброю. Вім має такий характер, і мені з ним не страшно, ми проїздили всю цю війну. Неподалік від Білої Церкви був випадок ― ми зупинилися переклали речі із машини в машину. Через 3 чи 5 хвилин туди прилетіло вже. Це кохання ― це благословення Боже, напевне, під час війни я була б жорстокішою, або у мене була б якась депресія. А це дуже сильно балансує мене. Тому, може моя вистава дає стільки сил», ― каже Могилевська.

Неймовірна правда про українців: Наталія Могилевська розповіла про свого коханого | Все буде добре

Співачка їздить також із концертами на підтримку військових: «По-перше, вони дозволяють собі розслабитися, дозволяють собі сльози. От  приїхала, і вони кажуть: “На тиждень нам вистачить настрою, а через тиждень, приїжджай ще, Наталочко”. Але хто кого підтримує ― те ще питання, буває по різному. Я у Вінниці 5 годин ходила по палатам шпиталем. Я бачила ― у дного обох ніг немає, і навіть не бачу, до чого там протези ставити. А він такий підіймається і каже: “Я зараз протези поставлю і знову піду їх валить.”, типу, “Не плач, Наталочко, не плач, та шо ти. Все буде гаразд”. А інший хлопець каже: “Наталочко, дякую. Такий концерт був!” Дістав мені шматок ворожої бомби, який його розбив, від якого його врятували, і від якого ледве не втратив життя. Каже: “Хочу тобі подарувати на пам’ять“. Це люди, яких неможливо зламати», ― згадала Могилевська.

Також, співачка майже щодня підтримувала зв’язок з Калиною з «Азовсталі», поки його не забрали в полон.

«Подружилися на темі того, що я дуже хотіла їм допомогти. Просто напряму кожного ранку зв’язувалися і він мені писав, до кого і як треба зробити звернення. Під час останньої розмови сказав, що вже завтра не буде зв’язку, дав телефон, просив підтримувати його дружину і сина», ― зізналася вона.

Війна зруйнувала два будинки Могилевської ― у Маріуполі та у Бучі.

«Це жахлива історія для мене. Тому що, як не стало моїх батьків, будинок мого дяді ― це був єдиний будинок, де я могла залишатися. Мої троянди, море, садочок. У цих трояндах його і поховали. У Бучі окупанти проводку всю повитягали ― не знаю навіщо. Все зруйнували, а після цього його ще й розбомбили», ― розповіла вона.

Повне відео інтерв’ю дивіться у 16 випуску проєкту «Неймовірна правда про українців»

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