Неймовірна правда про українців: Наталья Могилевская рассказала о своем мужчине | Все буде добре

Наталья Могилевская рассказала о своем возлюбленном, помощи украинским военным и разрушенном доме в Мариуполе

Наталья Могилевская не стала уезжать из Украины во время войны, а переждала осаду россиянами в столице. Сейчас певица помогает многим украинцам и ездит с концертами к военным. Что в эксклюзивном интервью Могилевская рассказала о своем возлюбленном? Как помогает военным, и как держала связь с «азовцами» ― рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 16 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Фото ― instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Война застала Наталью в Киеве, однако, в отличии от многих, кто собирал чемоданы и уезжал, она не покинула столицу.

«Я живу на Осокорках, мой район более спокойный. И потому ко мне переехали все мои друзья, моя родня, беременная сестренка. Она на 8-м месяце оказалась в метро ― она тоже с родней приехала ко мне, и у меня был полный дом людей. А у меня диета ― еды мало даже на меня одну. Поэтому у меня, как у хозяйки, которая принимала такое большое количество людей, была огромная ответственность ― я не то, что ехать не могла, я должна была искать все, в том числе и еду. Потому что нас было 9 человек, а еды не было. На третий день я услышала, что на станции метро «Славутич» у людей нет воды, а у меня скважина. Я набрала 20 бутылок этой воды и уехала туда. А дальше ― началось разное ― и выступления, и волонтерство, и мои школы превратились в склады, еды ― тонны. А дальше уже спокойнее стало и моя сестричка смогла уехать, и я могла. Но я настолько верю в нашу победу, что я хочу быть одной из первых, чтобы своими глазами увидеть ее», ― рассказала Наталья.

Также Наталья занималась детским домом и домом для пожилых. А вместе с ней их делами занимался ее любимый мужчина.

«Вообще у них не было ни памперсов, ни лекарств, ни еды ― ничего. Мы начали ездить в один из детских домов Умани, который нам очень нравится, мы с моим любимым решили приезжать и таким образом уделять свое внимание всем».

«Мой любимый ― он человек очень смелый, имеет оружие. Он носит такой характер, и мне с ним не страшно, мы проезжали всю эту войну. Недалеко от Белой Церкви был случай ― мы остановились переложили вещи из машины в машину. Через 3 или 5 минут туда уже прилетело. Эта любовь ― это благословение Божие, наверное, во время войны я была бы более жестокой, или у меня была бы какая-то депрессия. А это очень сильно балансирует меня. Поэтому, может, мой спектакль дает столько сил», ― говорит Могилевская.

Певица ездит также с концертами в поддержку военных: «Во-первых, они позволяют себе расслабиться, позволяют себе слезы. Вот приехала, и они говорят: «На неделю нам хватит настроения, а через неделю приезжай еще, Наталочка». Но кто кого поддерживает ― тот еще вопрос, бывает по разному. Я в Виннице 5 часов ходила по палатам госпиталя. Я видела ― у него обеих ног нет, и даже не вижу, к чему там протезы ставить. А он поднимается и говорит: «Я сейчас протезы поставлю и снова пойду их валить.», мол, «Не плачь, Наталочка, не плачь, да что ты. Все будет хорошо”. А другой парень говорит: “Наталочка, спасибо. Такой концерт был!” Достал мне кусок вражеской бомбы, разбивший его, от которого его спасли, и от которого едва не потерял жизнь. Говорит: «Хочу тебе подарить на память.» Это люди, которых невозможно сломать», ― вспомнила Могилевская.

Также певица почти каждый день поддерживала связь с Калиной из «Азовстали», пока его не забрали в плен.

«Подружились на теме того, что я очень хотела помочь. Просто напрямую каждое утро связывались и он мне писал, к кому и как следует сделать запрос. Во время последнего разговора сказал, что уже завтра не будет связи, дал телефон, просил поддерживать его жену и сына», ― призналась она.

руские разрушили два дома Могилевской ― в Мариуполе и в Буче.

«Это ужасная история для меня. Потому что, как не стало моих родителей, дом моего дяди ― это был единственный дом, где я могла оставаться. Мои розы, море, садик. В этих розах его и похоронили. В Буче оккупанты проводку всю вытащили ― не знаю зачем. Все разрушили, а после этого его и разбомбили», ― рассказала она.

Полное видео интервью смотрите в 16 выпуске проекта «Неймовірна правда про українців»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.