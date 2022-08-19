Какие травмы получил на фронте телеведущий Даниэль Салем | Все буде добре

Какие травмы получил на фронте телеведущий Даниэль Салем?

Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем с начала полномасштабного вторжения россии в Украину воюет против оккупантов в составе ВСУ. Также он вместе с коллегами входит в состав «Культурного десанта». Какое ранение получил Даниэль Салем, где его семья, и кого он хочет удочерить ― рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 18 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

ФОТО — instagram.com/daniel_jihad_salem/, @vony_razom

Даниель Салем с начала полномасштабного вторжения россии стал помогать ВСУ, вступил в ряды защитников.

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«Во-первых, я в спецподразделении, и я в авиаразведке в бигаде 299, поэтому у нас есть выезды. Сейчас моя семья не здесь, кроме военных моих собратьев. И если мы едем “отдыхать”, если это так можно сказать, я выбираю делать что-то полезное – то есть волонтерю. Например, сейчас у меня был больничный, потому что получил травму спины. Поймал, как говорится, пулю в броник», ― говорит Даниель.

Он рассказал, что это уже не первое ранение: «Я получил контузию и потерял слух. А сейчас там образование ― киста, которая мешает слуху вернуться».

Ранее Даниэль записывал прощальное видео на случай, если с ним что-то случится, но теперь его удалил, потому что ему сказали, что это плохая примета, как брить бороду.

«Если я умру как воин – это будет самая достойная смерть. Ну, если умирать, что может быть лучше, чем умирать за свою страну, за что-то большое и действительно крутое», ― говорит он.

Вместе с другими артистами Даниэль создает «Культурный десант».

«Однажды мы поехали в одну из частей, где было очень много военных. Я стоял на сцене и говорил: «Не надо умирать за свою страну, нужно жить за свою страну». И они так прочувствовали это, что потом подошел ко мне военный и сказал: «А круто ты это сказал. Это помогает мне быть в балансе с самим собой”. Когда мы смотрим в их глаза, мы видим благодарность, и тогда сами себе говорим: «Класс, я доволен, что я здесь”. Я еще раз повторяю, для меня важно знать, что, когда я не на боевых задачах, я нужен. И каждому военному это очень важно, потому что, когда ты там ― думаешь, что весь мир забыл тебя», ― подчеркнул Салем.

Он объяснил, что людям делать, чтобы у военных было меньше подобных мнений.

«Когда военные будут возвращаться после победы, им очень нужна ласка. Открою секрет ― я общаюсь с психиатром, потому что очень тяжело. Что, у меня нет депрессии? Есть депрессия, есть мысли: “Кто я? Для чего я это делаю? Наверное, я ничего не делаю?” Это нормально, мы все люди», ― признался Даниель.

Также он рассказал, как развивается его идея с тем, чтобы удочерить ребенка и как к этому относится его дочь.

«Моя семья за границей. Не знаю, нужно ли разглашать, в какой они стране? Мария в волонтерском центре волонтерит, а дочь учится у школе. Я бы хотел, чтобы наша встреча была сюрпризом», ― рассказал ресторатор и телеведущий.

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Полное видео интервью смотрите в 18 выпуске проекта «Неймовірна правда про українців».

Video: Какие травмы получил на фронте телеведущий Даниэль Салем? Какие ранения у телеведущего Даниэля Салема? Где его жена и дочь? Да что о военных рассказал Даниэль? Читайте в рубрике Неймовірна правда про українців в программе Все Буде Добре

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