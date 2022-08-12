Как Павел Зибров помогает ВСУ и что думает об артистах-изменниках | Все буде добре

Где сейчас Павел Зибров, как он помогает ВСУ и что думает об артистах-предателях

Павел Зибров рассказал, как ему удалось собрать деньги для ВСУ, где он сейчас живет, и что будет с артистами-предателями, поддержавшими россию после полномасштабного вторжения в Украину. Как помогает украинским военным Павел Зибров, и как на его решение среагировала семья ― рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 17 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Фото ― instagram.com/pavlo_zibrov/

Павел Зибров смог собрать деньги для помощи Украинской армии, чем поразил во время интервью для СТБ. Он также охотно рассказал о своем отношении к артистам предателей, восхваляющих россию, и признался, выехал ли он из Украины из-за войны.

«Я сейчас в родном селе Ходосовка под Киевом ― это наша дача, мы живем здесь долгое время. В относительной безопасности: не стреляют, взрывов нет. Но опасность в душе, как у Украинского народа, ― где бы ты ни был, но все равно ― волнуешься за Украину, за нашу землю», ― говорит Павел Зибров.

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Певец откровенно рассказал, выезжал ли он из Украины.

«Помню, перезвонил наш товарищ из Испании, и спрашивает, где мы, что мы, и если нужно ― приезжайте, он найдет апартаменты недалеко от себя. И мы уехали тогда с Мариной в Испанию. И ясно, что через день-другой нас увидели наши украинские волонтеры, и говорят: «Павел Николаевич, давайте будем делать концерты и собирать средства?» И я включился в концерты, которые мы делали, где мы жили и собирали деньги на нужды нашей армии. Потом, мне перезвонили организаторы, есть такой фестиваль «Союзовка» (Soyuzivka) в Америке. Мы собрали за один вечер 30 тысяч долларов, которые пошли на помощь ВСУ. Даже разыгрывался лот ― селфи с Павлом Зибровым. Стартовая цена ― 400 долларов, и пошли: 500, 600, 700, 800. Такая рубка пошла, что мы продали лот за 2000 долларов, а выиграла его женщина-украинка, которой 80 лет, она там живет всю жизнь. Съездили мы продуктивно ― собрали деньги, себя показали, пообщались с украинскими американцами. А у них на устах война и помощь Украине», ― объяснил Павел Зибров.

Война показала кто есть кто. Таисия Повалий окончательно решила порвать контакты с украинцами, и после начала вторжения молчит о войне, и выступает в россии, а также ездила на фестиваль в Беларусь, где откровенничала белорусам.

«Это было такое издевательство, когда на 9 мая она пела “Рідна мати моя” в кремлевском дворце перед военными. Это было издевательство, Марина плакала, слезы текли, у меня ком стоял в горле: «Что же ты делаешь, Тая?» Ну, мы уже поняли, что она оторвана, и она не является Народной артисткой Украины, она является Народной артисткой Кремля. И с ним и останется. Это ― отрезанный ломоть, все, забыли о Повалий. Пусть поет в Северной Корее, на Кубе, в Приднестровье ― там ее дорога», ― сказал Павел.

Кроме того, Зибров отметил, что его удивил Максим Галкин.

«Из русских мне открылся Галкин ― тихонько уехал, закрыл дверь, и сказал: «До свидания, россия!» И то, что он отправляет часть гонораров украинским детям, беженцам – это большой, душевный жест», – добавил он.

Кроме того, певца поразили украинские исполнители: Наталья Могилевская, Святослав Вакарчук, Тарас Тополя с группой «Антитела».

«Могилевская Наталья ― я смотрел, выступала в бомбоубежищах, метро. Вакарчук Святослав ― поразил, потому что с гитарой, без аппаратуры, выезжал на бригады, на горячие точки Харьковской и Николаевской области. Просто ребята на лужайке сидели, а он с ними говорил, пел. Безусловно, Тарас Тополя ― у него трое детей, он имел полное право выехать к своей жене и детям, но он надел военную форму, взял автомат, и вместе со своими ребятами с бригадой служит. И это поступок настоящего мужчины, настоящего воина, настоящего гражданина», ― подчеркнул Зибров.

Певец рассказал, что даже у него было такое настроение, что ничего не хотелось. Не стригся и отрастил длинные волосы. Однако теперь уверен, что взрослые люди должны взять себя в руки и сказать, что жизнь продолжается. Заняться чем угодно – настроиться на работу и двигаться вперед.

«Если видите, что кто-то стал угрюмым, нет настроения, плохие какие-то у него новости ― подойдите поговорите. Главное говорить, не молчать, не закрываться в себе», – подчеркнул Павел.

Полное видео интервью смотрите в 17 выпуске проекта «Неймовірна правда про українців»

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