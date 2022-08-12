Як Павло Зібров допомагає ЗСУ і що думає про артистів-зрадників | Все буде добре

Де зараз Павло Зібров, як він допомагає ЗСУ і що думає про артистів-зрадників

Павло Зібров розповів, як йому вдалося зібрати гроші для ЗСУ, де він зараз живе, та що буде із артистами-зрадниками, які підтримали росію після повномасштабного вторгнення в Україну. Як допомагає українським військовим Павло Зібров, та як на його рішення зреагувала сім’я ― розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник в 17 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Фото ― instagram.com/pavlo_zibrov/

Павло Зібров зміг зібрати гроші для допомоги Українській армії, чим поділився під час інтерв’ю для СТБ. Він також охоче розповів про своє ставлення до артистів зрадників, які вихваляють росію, та зізнався, чи виїхав з України через війну.

«Я зараз у рідному селі Ходосівка під Києвом ― це наше дача, ми живемо тут довгий час. У відносній безпеці, не стріляють, вибухів немає. Але безпека в душі, як в українського народу ― де б ти не був, але все одно ― хвилюєшся за Україну, за нашу землю», ― каже Павло Зібров.

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Співак відверто розповів, чи виїздив він із України.

«Пам’ятаю, передзвонив наш товариш із Іспанії, й питає де ми, що ми, і якщо потрібно ― можна приїхати, він знайде апартаменти недалеко від себе. І ми виїхали тоді з Мариною в Іспанію. І ясно, що через день-другий нас побачили наші українські волонтери й кажуть: “Павло Миколайович, давайте будемо робити концерти і збирати кошти?” І я включився в концерти, які ми робили, де жили та збирали кошти на потреби нашої армії. Потім мені передзвонили організатори, є такий фестиваль ― “Союзівка” (Soyuzivka) в Америці. Ми зібрали за один вечір 30 тисяч доларів, які пішли на допомогу ЗСУ. Навіть розігрувався лот ― селфі з Павлом Зібровим. Стартова ціна ― 400 доларів, і пішли: 500, 600, 700, 800. Така рубка пішла, що ми продали лот за 2000 доларів, а виграла його жіночка-українка, якій 80 років, вона там живе все життя. З’їздили ми продуктивно ― зібрали гроші, себе показали, поспілкувалися із українськими американцями. А у них на устах війна і допомога Україні», ― пояснив Павло Зібров.

Війна показала хто є хто. Таїсія Повалій остаточно вирішила розірвати контакти з українцями, і після початку вторгнення мовчить про агресію рф. Ба більше, виступає в росії, а також їздила на фестиваль до Білорусі, де освідчилася білорусам.

«Це було таке знущання, коли на 9 травня вона співала “Рідна мати моя” у кремлівському палаці перед військовими. Це було знущання, Марина плакала, сльози текли, у мене ком стояв у горлі: “Що ж ти робиш, Тая?” Ну, ми уже зрозуміли, що вона відірвана, і вона не є Народною артисткою України, вона є народною артисткою Кремля. І з ним і залишиться. Це ― відірваний ломоть, все, забули про Повалій. Хай собі співає у Північній Кореї, на Кубі, у Придністров’ї ― там її дорога», ― сказав Павло.

Крім того, Зібров зазначив, що його приємно здивував Максим Галкін.

«Із російських мені відкрився Галкін ― тихенько він виїхав, закрив двері, і сказав: “До побачення, расія!” І те, що він відправляє частину гонорарів українським дітям, біженцям ― це великий, душевний жест», ― додав він.

Зіброва також вразили українські виконавці ― Наталія Могилевська, Святослав Вакарчук, Тарас Тополя із гуртом «Антитіла».

«Могилевська Наталія ― я дивився, виступала у бомбосховищах, метро. Вакарчук Святослав ― вразив, бо із гітарою, без апаратури виїжджав на бригади, на гарячі точки Харківської та Миколаївської області. Просто хлопці на полянці сиділи, а він із ними говорив, співав. Безумовно, Тарас Тополя ― у нього троє дітей, він мав повне право виїхати до своєї дружини та дітей, але він надів військову форму, взяв автомат, і разом із своїми хлопцями із бригадою служить. І це вчинок справжнього чоловіка, справжнього воїна, справжнього громадянина», ― підкреслив Зібров.

Співак розповів, що навіть у нього був такий настрій, що нічого не хотілося. Він навіть не стригся і відростив довге волосся. Та наразі впевнений, що дорослі люди мають взяти себе в руки, і сказати, що життя продовжується. Зайнятися чим завгодно ― налаштуватися на працю та рухатися.

«Якщо бачите, що хтось похнюпився, не має настрою, погані якісь в нього новини ― підійдіть поговоріть. Головне говорити, не мовчати, не закриватися у собі», ― наголосив Павло.

Повне відео інтерв’ю дивіться у 17 випуску проєкту «Неймовірна правда про українців»

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