Благодійний фонд Григорія Решетника Reshetnik Family

Ведучий СТБ Григорій Решетник разом з дружиною започаткував сімейний благодійний фонд

Поки ворог скаженіє, програючи на полі бою, українці продовжують направляти всі свої ресурси на допомогу країні та нашим захисникам. Так, у день 12 річниці весілля, ведучий СТБ Григорій Решетник з дружиною Христиною започаткували власний благодійний фонд «Reshetnik Family» та оголосили про перший збір.

Річниця весілля Григорія та Христини припала на 10 жовтня. У цей день ворог вкотре продемонстрував свою ницість та слабкість, запускаючи ракети по мирним містам та селам, а також по столиці. Проте українців не залякати. У найтемніші часи ми згуртовуємось ще більше та донатимо.

«14 років разом! 12 років офіційно чоловік і дружина! Нікелеве весілля. Нікель дуже міцний, твердий та незламний, як справжнє кохання та наша країна, а також київські мости! Ми щасливі, що наша любов міцнішає. І, особливо під час війни, цінуємо кожну мить поруч, ми є опорою та підтримкою одне для одного, – написав у соціальній мережі Григорій. – Весь цей час наша сім‘я в Україні. Намагаємось бути підтримкою для інших – військових, їхніх сімей, дітей-сиріт. Слушнішої нагоди, ніж сьогодні, не знайти. Переконалися, що треба все робити, не відкладаючи на потім. Потрібно продовжувати допомогати всім, аби здолати ворога! Тому ми заснували свій сімейний благодійний фонд «Reshetnik Family». Планували презентувати його через тиждень. Але Герої з передової просять не зволікати! І саме тому оголошуємо свій перший унікальний сімейний збір на 3 тепловізори! А це 325 000 грн. Впевнені, що разом нам вдасться зібрати цю суму та задушити ворога».

Дружина Григорія, Христина, поділилася в мережі сімейним фото та написала: «Коханий, непоганий результат на фото. І головне, що будь-які труднощі, навіть війна, тільки зближують, об’єднують ще більше і загартовують. На всі свята молимо про єдине – перемогу над ворогом».

Посилання на перший збір тут.

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