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Ведущий СТБ Григорий Решетник вместе с супругой основал семейный благотворительный фонд

11.10.2022

Пока враг сходит с ума, проигрывая на поле боя, украинцы продолжают направлять все свои ресурсы на помощь стране и нашим защитникам. Так, в день 12-летия свадьбы, ведущий СТБ Григорий Решетник с женой Кристиной создали собственный благотворительный фонд «Reshetnik Family» и объявили о первом сборе.

Благотворительный фонд Григория Решетника Reshetnik Family

Годовщина свадьбы Григория и Кристины пришлась на 10 октября. В этот день враг продемонстрировал свою низость и слабость, запуская ракеты по мирным городам и селам, а также по столице. Однако украинцев не запугать. В самые темные времена мы объединяемся еще больше и донатим.

«14 лет вместе! 12 лет официально муж и жена! Никелевая свадьба. Никель очень крепкий, твердый и несгибаемый, как настоящая любовь и наша страна, а также киевские мосты! Мы счастливы, что наша любовь крепнет. И, особенно во время войны, ценим каждый миг рядом, мы являемся опорой и поддержкой друг для друга, – написал в социальной сети Григорий. – Все это время наша семья в Украине. Пытаемся быть поддержкой для других – военных, их семей, детей-сирот. Более удобного случая, чем сегодня, не найти. Убедились, что нужно все делать, не откладывая на потом. Нужно продолжать помогать всем, чтобы одолеть врага! Поэтому мы основали свой семейный благотворительный фонд “Reshetnik Family”. Планировали презентовать его через неделю. Но Герои с передовой просят не медлить! И именно поэтому объявляем свой первый уникальный семейный сбор на 3 тепловизора! А это 325000 грн. Уверены, что вместе удастся собрать эту сумму и задушить врага».

Жена Григория, Кристина, поделилась в сети семейным фото и написала: «Любимый, неплохой результат на фото. И главное, что любые трудности, даже война только сближают, объединяют еще больше и закаляют. На все праздники молимся об одном – победе над врагом».

Ссылка на первый сбор здесь.

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