«Як ти?» с Григорием Решетником: Надежда Матвеева впервые расскажет о своем любимом

В эту субботу, 25 июня, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет пятый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. В этот раз перед зрителями откроется любимая ведущая миллионов – Надежда Матвеева. Узнайте, как она спасала семью из-под вражеских ракет, где находится ее взрослый сын сейчас и эксклюзивное признание об отношениях – кто любимый Надежды Матвеевой?

Надежда Матвеева – теле- и радиоведущая. Стала известна всей стране как ведущая проектов «Все буде добре» и «Все буде смачно» на СТБ, ежедневно даря зрителям полезные советы и позитив.

«До войны с сегодняшней моей гостьей мы встречались еженедельно, ведь уже давно ведем проект «Неймовірна правда про зірок», а сегодня – «Неймовірна правда про українців». Талантливая телеведущая, красивая женщина, и именно благодаря ей каждый украинец знает, что все будет хорошо», – рассказывает о героине Григорий Решетник.

Надежда дважды была замужем. Телеведущая признается, что сейчас ее сердце занято!

«Это вызов жизни», – скажет о своем избраннике Надежда Матвеева.

Кто же этот загадочный человек? Знаком ли он с родными Надежды? Все эксклюзивные подробности не упустите в откровенном интервью.

Смотрите выпуск с Надеждой Матвеевой в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником 25 июня в 09:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ.

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