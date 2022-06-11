В эту субботу в эфире СТБ и на официальном Youtube-канале вышел 3 выпуск нового проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз к откровенной беседе присоединились экс-участники 1 сезона реалити «Холостячка». Впервые после участия в проекте Алексей Тригубенко рассказал об отношениях, которые считал особенными, о том, как на них повлияла война, и о чем больше всего сейчас мечтает. А также эксклюзивно с СТБ поделился фотографиями девушки, с которой его разделила война!

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«Я познакомился с девушкой за месяц до войны. Ее зовут Алина, она сама из Черновцов. Некоторое время жила за границей, потому не смотрела реалити «Холостяк» и «Холостячка». Не знала, кто я, – рассказывает Алексей. – Помню, стоим с ней, как вдруг ко мне подходит мужчина, начинает разговор и просит сделать общее фото. Алина не поняла, что происходит, и рассмеялась: «С тобой что, люди фоткаются? Почему?» Тогда я отшутился, что, должно быть, меня перепутали с каким-то актером. Но когда уже подошли ребята со 2 сезона «Холостячки», Алина поняла, что мы снимались в каком-то проекте. Уже через три недели нашего общения она посмотрела сезон с моим участием. Сказала, что хорошо, что не знала до этого, кто я. Узнала меня как личность. Иначе у нее было бы уже сформировано определенное впечатление и мнение обо мне».

Вместе с Алиной Алексей ходил на съемки шоу СТБ «Танцы. World of dance». И каждый раз организовывал романтические свидания.

«Наконец-то я нашел девушку, с которой хочу быть, которая мне интересна. Но сейчас она за границей и мы не вместе… Алина уехала в Черновцы за два дня до начала войны и после этого мы уже не виделись. Мы поддерживали контакт. Я ей говорил, что война закончится, два-три дня – и она вернется в Черновцы, все будет хорошо. Но война продолжается. И я не могу заставлять человека приехать в Украину», – делится Алексей.

Экс-участник признается, что с началом войны ему еще больше захотелось любви, семьи и детей: «Сейчас я мечтаю о том, чтобы война закончилась и Алина вернулась в Киев».



Смотрите проект «Як ти?» с Григорием Решетником» каждую субботу в 9:30 в эфире и на ютуб-канале СТБ.

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