Кто из мужчин реалити Холостячка предложил помощь Злате Огневич во время войны

28 мая в эфире СТБ и на официальном Youtube-канале стартовал новый проект «Как ты?» с Григорием Решетником. Первой свою историю жизни после 24 февраля рассказала певица и экс-холостячка Злата Огневич. За что она получала хейт – в первом с начала войны великом и откровенном интервью певицы.

«С начала войны я получала и получаю хейт по поводу своей внешности. И в старости, и в жизни меня критикуют за то, что я делаю мейк и хорошо выгляжу. Говорили, что я не имею на это права, потому что идет война, – поделилась Злата. – Я даже не представляю степени страданий людей, которые находятся в бомбоубежищах, которые месяцами нормально не ели, у которых нет медикаментов и обезболивающих. Но я не имею права терять себя. Делать мейк и маникюр, выбирать одежду. У меня дома есть гель-лак с лампой. И я могу сама привести в порядок свои ногти. Я вообще все умею делать, что касается красоты: и шить, и борщ сварить, и превратить обычные босоножки в концертные. Впервые через два месяца попала в студию красоты. Это тоже поддержка экономики страны. Покупаю вещи исключительно украинских дизайнеров. Они классные, креативные. Сейчас особо призываю поддерживать украинский продукт. Это очень важно».

Певица отметила, что не нужно жить прошлым, ведь оно уже никогда не повторится. Так же не стоит жить будущим и откладывать все рутинные дела на потом. Это, по мнению Златы, огромное заблуждение.

«Нужно жить здесь и сейчас. Да, нужно думать о нашей победе, но и не забывать ухаживать за собой, питаться, поддерживать здоровье в норме и главное – помогать людям. Чтобы не скатиться в эмоциональную яму, не впасть в депрессию. Я каждый вечер просто отскакиваю себя от пола от всех тех новостей. Я пропускаю эту боль через себя. Но каждый раз себе напоминаю: я не имею права упасть. Потому что если я упаду, то не смогу помогать людям», – сказала Злата.

Зрителей СТБ и подписчиков официального ютуб-канала ждет серия эмоциональных и откровенных интервью с любимыми героями главных романтических реалити страны «Холостяк» и «Холостячка». Героями ближайших выпусков станут Иракли Макацария, Андрей Рыбак, Алексей Тригубенко и Максим Чмерковский. Не упустите откровенные признания звезд!

Смотрите проект «Как ты?» с Григорием Решетником» каждую субботу в 9:30 в эфире и на ютуб-канале СТБ.



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