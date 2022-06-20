18 июня в эфире СТБ и на официальном Youtube-канале вышел 4 выпуск нового проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз о том, как повлияла война на жизнь, рассказал хореограф, экс-холостяк, судья танцевальных шоу – Макс Чмерковский. О том, как он оказался в Украине 24 февраля, что советует эмигрантам, и как помогает Украине – в откровенном интервью.

24 февраля, когда каждый украинец ощутил ужас войны, Макс Чмерковский находился в Киеве – участвовал в съемках. Хореограф признается, что не испытывал страха за себя. Единственное, что не давало покоя – это то, что он может не увидеть свою семью.

«Было досадно, что я не могу до них доехать, что не могу объяснить своему 5-летнему сыну, почему я не дома, что не могу доказать своей жене, что поступил правильно, когда она меня уговаривала не лететь. Об этом меня просили и родители, – поделился Чмерковский. – Моя мама и жена плакали. Они смотрели телевизор – танки, ракеты, идет война, я в Киеве. Конечно, была напряженная ситуация, пока я не вернулся».

Макс не мог сидеть, сложа руки, и, как многие другие украинцы, начал действовать. Он основал благотворительную организацию Baranova 27 (название происходит от адреса, по которому семья Чмерковских проживала в Одессе).

«Мы с братом и отцом поняли, что гуманитарной и тактической помощи недостаточно. Есть другие проблемы с переселением людей – у них нет выбора. Мы решили сделать так, чтобы выбор явился. Закупили в Турции модульные дома, каждый из которых рассчитан на 4 чел. Приоритет – семьи с детьми».

А скоро такие приюты появятся и во Львовской области. Кроме предоставления временного жилья, Макс Чмерковский занимается гуманитарной помощью для украинцев.

Тем, кто был вынужден покинуть Украину и начать жизнь за границей, Макс советует: «Миграционный процесс очень сложен. Все украинцы, которых я знаю, желают вернуться назад. Но не стоит жить только этим мнением, что вот сейчас я в другой стране, но скоро вернусь. В первую очередь, нужно понять, как зарабатывать, и сфокусироваться не на масштабном: «что мне делать», до: «что мне делать сегодня?», а потом – что делать завтра и на следующей неделе».

Макс на собственном опыте знает, как это переехать в другую страну: «У нас не было денег. Мы работали без остановки. Люди часто фокусируются на том, что вчера у меня еще была квартира, машина и банковский счет, а сегодня ничего нет. Сравнивать сегодняшнюю ситуацию с тем, что было, не нужно. Жизнь – это не финальный результат, а процесс. Нужно добиваться целей шаг за шагом».

«Украина – свободная страна и должна победить для того, чтобы был мир во всем мире. И очень хочется, чтобы война закончилась сейчас. Сегодня победа Украины – это провал России. Все должно завершиться развалом непонятного государства, постоянно пытающегося атаковать, – поделился мнением хореограф. – Это должно быть глобальным примером и для Китая, и для других стран, считающих такие действия правильным политическим решением. Украинцы сегодня занимают значимое историческое место. Еще полгода назад мне пришлось объяснять людям разницу между Россией и Украиной. А уже сегодня и через сто лет Украину будут идентифицировать повсюду».

Смотрите проект «Як ти?» с Григорием Решетником» каждую субботу в 9:30 в эфире и на ютуб-канале СТБ.

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