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Увидел войну своими глазами: Макс Чмерковский станет героем «Как ты?» с Григорием Решетником

17.06.2022

В эту субботу, 18 июня в 9:30, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет четвертый выпуск проекта «Как ты?» с Григорием Решетником. Свою историю до и после 24 февраля расскажет хореограф, экс-холостяк, судья танцевальных шоу – Макс Чмерковский. Как он очутился в Киеве в первые дни войны? Действительно ли сейчас считает деньги как настоящий одессит? И как помогает Украине?

Макс Чмерковский станет героем Как ты? с Григорием Решетником

«Сегодня мой гость – главный герой 1 сезона реалити «Холостяк», известный хореограф, многократный чемпион по латиноамериканским танцам, настоящий украинец – Макс Чмерковский», – презентует героя Григорий Решетник.

Первые дни войны застали Макса в Киеве, где известный хореограф участвовал в съемках. Самым страшным тогда ему казалось не пострадать от рук кафиров, а не видеть свою семью. И жена, и родители, и маленький сын волновались о Максе и незадолго до этого отговаривали от поездки в Украину. Однако мужчина принял решение и стал свидетелем начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства.

Поддерживали ли ближайшие люди проукраинскую позицию Макса? Какая реакция у них была на войну? Что будет свидетельствовать о поражении россии, по мнению Чмерковского?

Не упустите откровенный разговор в новом выпуске проекта «Как ты?» с Григорием Решетником 18 июня в 9:30 в эфире, а также смотрите в эту субботу на официальном Youtube-канале СТБ.

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