Макс Чмерковський стане героєми Як ти? з Григорієм Решетником

Цієї суботи, 18 червня о 9:30, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде четвертий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Свою історію до та після 24 лютого розповість хореограф, екс-Холостяк, суддя танцювальних шоу – Макс Чмерковський. Як він опинився у Києві в перші дні війни? Чи дійсно зараз рахує гроші, як справжній одесит? Та як допомагає Україні?

«Сьогодні мій гість – головний герой 1 сезону реаліті «Холостяк», відомий хореограф, багаторазовий чемпіон з латиноамериканських танців, справжній українець – Макс Чмерковський», – презентує героя Григорій Решетник.

Перші дні війни застали Макса у Києві, де відомий хореограф брав участь у зніманнях. Найстрашнішим тоді йому здавалося не постраждати від рук окупантів, а не бачити свою родину. І дружина, і батьки, і маленький син хвилювалися за Макса і незадовго до цього відговорювали від поїздки до України. Проте чоловік прийняв рішення, і став свідком початку повномасштабного вторгнення росії на територію нашої держави.

Чи підтримували найближчі люди проукраїнську позицію Макса? Яка реакція у них була на війну? Та про що свідчитиме поразка росії, на думку Чмерковського?

Не пропустіть відверту розмову у новому випуску проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником 18 червня о 9:30 в ефірі, а також дивіться цієї суботи на офіційному Youtube-каналі СТБ.



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