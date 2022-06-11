Цієї суботи в ефірі СТБ та на офіційному Youtube-каналі вийшов 3 випуск нового проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу до відвертої бесіди доєдналися екс-учасники 1 сезону реаліті «Холостячка». Вперше після участі у проєкті Олексій Тригубенко розповів про стосунки, які вважав особливими, про те, як на них вплинула війна, та про що найбільше зараз мріє. А також ексклюзивно з СТБ поділився світлинами дівчини, з якою його розділила війна!

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«Я познайомився з дівчиною за місяць до війни. Її звати Аліна, вона сама з Чернівців. Деякий час жила за кордоном, тому не дивилась реаліті «Холостяк» і «Холостячка». Не знала, хто я, – розповідає Олексій. – Пам’ятаю, стоїмо з нею, як раптом до мене підходить чоловік, починає розмову і просить зробити спільне фото. Аліна не зрозуміла, що відбувається, й розсміялася: «З тобою що, люди фоткаються? Чому?». Тоді я віджартувався, що, мабуть, мене переплутали з якимось актором. Але коли вже підійшли хлопці з 2 сезону «Холостячки», Аліна зрозуміла, що ми знімалися у якомусь проєкті. Вже через три тижні нашого спілкування вона таки подивилася сезон з моєю участю. Сказала, що навіть добре, що не знала до цього, хто я. Пізнала мене як особистість. Інакше у неї були б уже сформовані певні враження і думка про мене».

Разом з Аліною Олексій ходив на зйомки шоу СТБ «Танці. World of dance». Та щоразу організовував романтичні побачення.

«Нарешті я знайшов дівчину, з якою хочу бути, яка мені цікава. Але зараз вона за кордоном і ми не разом… Аліна поїхала до Чернівців за два дні до початку війни і після того ми вже не бачились. Ми підтримували контакт. Я їй казав, що війна закінчиться, два-три дні – і вона повернеться до Чернівців, все буде добре. Але війна продовжується. І я не можу заставляти людину приїхати в Україну», – ділиться Олексій.

Екс-учасник зізнається, що з початком війни йому ще більше захотілося кохання, родину і дітей: «Зараз я мрію про те, щоб війна закінчилася і Аліна повернулася в Київ».



Дивіться проєкт «Як ти?» з Григорієм Решетником» щосуботи о 9:30 в ефірі та на ютуб-каналі СТБ.

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