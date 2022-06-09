Відверте інтерв’ю Іраклі Макацарія

Минулої суботи в ефірі СТБ та на офіційному Youtube-каналі вийшов 2 випуск нового проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто та емоційно про особисте розповів екс-Холостяк, бізнесмен та кінопродюсер Іраклі Макацарія. Про жінку свого життя, кохання з першого погляду та майбутнє весілля – у великому інтерв’ю.

«У моєму особистому житті настав той самий прекрасний та світлий період. Згадував свої давні інтерв’ю, де я казав, що не вірю в кохання з першого погляду. Вважав, що для цього потрібен час. Але, як виявилось, сам собі суперечив, адже закоханість виникла в ту ж секунду, коли я побачив Лізу, – зізнався Іраклі. – Це було 22 серпня 2020 року в Батумі. Ми стояли у черзі на концерт, був великий натовп, як раптом в 10-15 метрах побачив сяюче обличчя. Я знав про цю дівчину від жінки мого друга. Якось вона показала мені відео, на якому Ліза разом зі своєю мамою співала. І коли я побачив її на власні очі, навіть здалеку, вона мені дуже сподобалась. Але того дня ми з нею так і не поспілкувались – Ліза була на концерті разом зі своєю родиною. Я просто спостерігав за нею, незважаючи на натовп і штовханину».

Іраклі також розповів, що довго наважувався написати Лізі. А привід для першого побачення знайшовся сам по собі. Дівчина обожнює грузинську чурчхелу. Коли ж Іраклі вирушив на зйомки програми в Кахетію, там скупився та вирішив передати Лізі її улюблені смаколики. Так і сталося особисте знайомство майбутньої пари. Далі спілкування стрімко розвивалося.

Обраниця Іраклі – студентка мед.університету. Чоловік зізнається, що у нього розумна наречена, і він не втомлюється захоплюватися нею.

«Я на всі тисячу відсотків переконаний, що зустрів ту саму дівчину, яка робить мене щасливим, яку мені хочеться дивувати та любити так, як ніхто у світі не може любити», – поділився бізнесмен.

Різниця у віці закоханих не заважає їхнім почуттям. За словами Іраклі, вона не стала проблемою і для батьків юної красуні: «Родина Лізи – інтелігентні люди, які проявили лише позитивні емоції з перших хвилин нашого спілкування. Звісно, я хвилювався. Але все розвивалося так, як й мало бути».

Стосунки Іраклі та Лізи тривають майже два роки. Проте вже через рік знайомства екс-Холостяк розмірковував над тим, якою має бути майбутня каблучка для його обраниці, та обирав дизайн.

«Я дуже хвилювався перед тим, як показати каблучку Лізі та побачити її реакцію. На щастя, вона їй дуже сподобалась. Про намір зробити пропозицію я спочатку сказав батькам Лізи. Вона ж сама була не в курсі. Більш того, про це не знала ні моя родина, ні друзі. Я лише назвав місце та час, де мають бути мої близькі», – розповів чоловік.

Весілля пара хоче справити вже цього року. І на ньому буде дуже багато рідних та друзів. Також закохані мріють про дітей.

Ліза, як і Іраклі, активно підтримує Україну, говорить про війну у соцмережах, брала участь у масштабному протесті в Грузії та мріє про найскорішу перемогу нашої країни.

На глядачів СТБ та підписників офіційного ютуб-каналу чекає серія емоційних та відвертих інтерв’ю з улюбленими героями головних романтичних реаліті країни «Холостяк» і «Холостячка». Героями найближчих випусків стануть: Андрій Рибак, Олексій Тригубенко та Максим Чмерковський. Не пропустіть відверті зізнання зірок!

Дивіться проєкт «Як ти?» з Григорієм Решетником» щосуботи о 9:30 в ефірі та на ютуб-каналі СТБ.

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