Наталка Денисенко розповіла, де і як її застала війна і чому її чоловік пішов до ЗСУ: ексклюзив

Наталка Денисенко довела до сліз Григорія Решетніка: «Я молюся за свого чоловіка»

Цієї суботи, 16 липня, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов восьмий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу про те, як змінилося життя після 24 лютого, розповіла акторка популярних українських серіалів Наталка Денисенко. Про подружнє життя з актором, який став військовим, спілкування з колегами з росії, евакуацію сина та батьків з епіцентру бойових дій — у великому інтерв’ю.

Фото – з особистого архіву Наталки Денисенко

Наталка Денисенко — українська акторка серіалів та дубляжу, популярна блогерка. Дівчина захоплюється медичною психологією, танцями на пілоні та режисерським мистецтвом.

Наталка вже 5 років заміжня за відомим українським актором Андрієм Федінчиком. Актори познайомились під час зйомок серіалу, де грали пару. І так закохалися одне в одного, що Андрій розлучився зі своєю першою дружиною заради майбутнього з Наталкою. Їхнє кохання довго засуджували, але воно виявилося сильнішим за упередження. Зараз пара виховує сина, якому вже 4 роки. Хлопчика назвали Андрієм на честь батька.

Про 24 лютого

Я не можу розказати, в якому підрозділі Андрій, він офіційно в ЗСУ. Я не знаю, як в Андрія виходить, але він говорить все, як буде. До війни він сказав: Наталко, буде війна! І я пам’ятаю, що 23 числа ми вкладали спати нашого сина, і я заснула разом з ним. В кімнату забіг Андрій і почав кричати: «Наталко, ракета щойно пролетіла, почалася війна! Давай вставай збирати речі». Я думаю: «діот якийсь! Що йому сниться?!» (Усміхається. — Прим. ред). Я лягла далі спати і почула якийсь свист, вийшла в кімнату, увімкнула телевізор і просто була в шоці… В цей день ми ночували в підвалі. 25 лютого в Андрія був день народження, я його привітала о 12 ночі в підвалі, обнявши сказала: Ну, Андрій, з днем народження…

В мого сина була алергія на пилюку, тому нам потрібно було йти додому і робити інгаляцію. Як тільки ми піднялися, почалася повітряна тривога. Андрій сказав: «Все, Наталко, нам треба їхати. Збирай речі, я пішов в магазин. Ми їдемо в Житомир».

Про те, як відпускала чоловіка на війну

Фото – з особистого архіву Наталки Денисенко

Чоловік мені ще до війни казав, що піде (Воювати – Прим, Ред). Тоді я ці слова не сприймала, але коли почалася війна, я питала: «А як же я? Як Андрюша?» Він сказав, що все буде нормально. Я його питала, чому ти не хочеш відмовитися від цієї ідеї? Он, тебе кличуть на озвучку, у тебе є робота, будеш допомагати Армії! Він каже: «Наташа, припини так казати, тому що ти мене зараз дуже деморалізуєш!»

Він мені це сказав дуже суворо, і я зрозуміла, що не можна таке казати своїм чоловікам. Треба казати, що все в нас буде добре, я збережу життя собі та дитині, я все буду робити, як ти скажеш, тримайся! Я з тобою! Я за тебе молюся!

Будемо відверті – нікому з українських жінок не хочеться, аби її чоловік помер на війні. І це – найбільший страх! Думати про те, що я можу втратити чоловіка, я почала тоді, коли побувала на похороні Паші Лі. Він – актор, колега, друг. Це жахливо, бачити людину, з якою ти працював, мертву…»

Ставлення до чоловіків, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення

«Якщо чесно, після того, як мій чоловік поповнив лави ЗСУ, і я бачила мужиків, які пили пиво на лавочках, я подумки промовляла: Ах ви ж, с*ки! Ненавиджу вас! Мій чоловік воює, а ви тут насолоджуєтесь! Я розумію, що так не можна. Кожен має робити те, що він може. Україну мають захищати патріоти і сильні чоловіки. Тому що тоді ми не переможемо, якщо будуть брати всіх підряд».

Дивіться емоційне інтерв’ю Наталки Денисенко у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником просто зараз!



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