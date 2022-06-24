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«Як ти?» з Григорієм Решетником: Надія Матвєєва вперше розкаже про свого коханого

24.06.2022

Цієї суботи, 25 червня, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде п’ятий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу перед глядачами відкриється улюблена ведуча мільйонів – Надія Матвєєва. Дізнайтеся, як рятувала сім’ю з-під ворожих куль, де знаходиться її дорослий син зараз та ексклюзивне зізнання про стосунки – хто коханий Надії Матвєєвої?

Надія Матвєєва стане героєм Як ти? з Григорієм Решетником

Надія Матвєєва – теле- та радіоведуча. Стала відомою всій країні як господиня проєктів «Все буде добре» та «Все буде смачно» на СТБ, щодня даруючи глядачам корисні поради та позитив.

«До війни з сьогоднішньою моєю гостею ми зустрічалися щотижня, адже вже давно ведемо проєкт «Неймовірна правда про зірок», а сьогодні – «Неймовірна правда про українців». Талановита телеведуча, красива жінка, і саме завдяки їй кожен українець знає, що все буде добре!» – розповідає про героїню Григорій Решетник.

Надія двічі була заміжня. Телеведуча зізнається, що зараз її серце зайняте!

«Це виклик життя», – скаже про свого обранця Надія Матвєєва.

Хто ж цей загадковий чоловік? Чи знайомий він з рідними Надії? Всі ексклюзивні подробиці не пропустіть у відвертому інтерв’ю.  

Дивіться відверте інтерв’ю Надії Матвєєвой у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником 25 червня о 09:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ

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