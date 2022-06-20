18 червня в ефірі СТБ та на офіційному Youtube-каналі вийшов 4 випуск нового проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу про те, як вплинула війна на життя, розповів хореограф, екс-Холостяк, суддя танцювальних шоу – Макс Чмерковський. Про те, як він опинився в Україні 24 лютого, що радить емігрантам, та у який спосіб допомагає Україні – у відвертому інтерв’ю.

24 лютого, коли кожен українець відчув жах війни, Макс Чмерковський знаходився в Києві – брав участь у зніманнях. Хореограф зізнається, що не відчував страху за себе. Єдине, що не давало спокою – це те, що він може не побачити свою родину.

«Було прикро, що я не можу до них доїхати, що не можу пояснити своєму 5-річному сину, чому я не дома, що не можу довести своїй дружині, що вчинив правильно, коли вона мене вмовляла не летіти. Про це мене просили й батьки, – поділився Чмерковський. – Моя мама і дружина плакали. Вони дивились телевізор – танки, ракети, йде війна, я в Києві. Звісно, була напружена ситуація, поки я не повернувся».

Макс не міг сидіти, склавши руки, і, як багато інших українців, почав діяти. Він заснував благодійну організацію Baranova 27 (назва походить від адреси, за якою сім’я Чмерковських проживала в Одесі).

«Ми з братом і батьком зрозуміли, що гуманітарної і тактичної допомоги недостатньо. Є інші проблеми з переселенням людей – у них немає вибору. Ми вирішили зробити так, щоб вибір з’явився. Закупили в Туреччині модульні будинки, кожен з яких розрахований на 4 осіб. Пріоритет – родини з дітьми».

А скоро такі прихистки з’являться і у Львівській області. Окрім надання тимчасового житла, Макс Чмерковський займається гуманітарною допомогою для українців.

Тим, хто був вимушений залишити Україну і почати життя за кордоном, Макс радить: «Міграційний процес дуже складний. Всі українці, яких я знаю, бажають повернутися назад. Але не варто жити лише цією думкою, що ось зараз я в іншій країні, проте скоро повернусь. У першу чергу, потрібно зрозуміти, як заробляти, і сфокусуватися не на масштабному: «що ж мені робити», до: «що мені робити сьогодні?», а потім – що робити завтра і наступного тижня».

Макс на власному досвіді знає, як це – переїхати до іншої країни: «У нас не було грошей. Ми працювали без зупину. Люди часто фокусуються на тому, що ось вчора у мене ще була квартира, машина та банківський рахунок, а сьогодні нічого немає. Порівнювати сьогоднішню ситуацію з тим, що було, не треба. Життя – це не фінальний результат, а процес. Потрібно досягати цілей крок за кроком».

«Україна – вільна країна і має перемогти для того, щоб був мир у світі. І дуже хочеться, щоб війна закінчилась зараз. Сьогодні перемога України – це провал росії. Все має завершитись розвалом незрозумілої держави, яка постійно намагається атакувати, – поділився думкою хореограф. – Це має бути глобальним прикладом і для Китаю, й для інших країнам, які вважають такі дії правильним політичним рішенням. Українці сьогодні займають вагоме історичне місце. Ще півроку тому я мусив пояснювати людям різницю між росією та Україною. А вже сьогодні і через сто років Україну ідентифікуватимуть всюди».

Дивіться проєкт «Як ти?» з Григорієм Решетником» щосуботи о 9:30 в ефірі та на ютуб-каналі СТБ.

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