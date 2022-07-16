Наталка Денисенко рассказала, где и как ее застала война и почему ее муж пошел в ВСУ: эксклюзив

Наталка Денисенко довела до слез Григория Решетника: «Я молюсь о своем муже»

В эту субботу, 16 июля, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел восьмой выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. В этот раз о том, как изменилась жизнь после 24 февраля, рассказала актриса популярных украинских сериалов Наталка Денисенко. О супружеской жизни с актером, который стал военным, общении с коллегами из россии, эвакуации сына и родителей из эпицентра боевых действий — в большом интервью.

Фото — из личного архива Наталки Денисенко

Наталка Денисенко – украинская актриса сериалов и дубляжа, популярная блоггерша. Девушка увлекается медицинской психологией, танцами на пилоне и режиссерским искусством.

Наталка уже 5 лет замужем за известным украинским актером Андреем Фединчиком. Актеры познакомились во время съемок сериала, где играли пару. И так влюбились друг в друга, что Андрей расстался со своей первой женой ради будущего с Наталкой. Их любовь долго осуждали, но она оказалась сильнее предубеждений. Сейчас пара воспитывает сына, которому уже четыре года. Мальчика назвали Андреем в честь отца.

О 24 февраля

Я не могу рассказать, в каком подразделении Андрей, он официально в ВСУ. Я не знаю, как у Андрея выходит, но он говорит все, как будет. До войны он сказал: «Наташа, будет война! И я помню, что 23 числа мы укладывали спать нашего сына, и я уснула вместе с ним. В комнату забежал Андрей и начал кричать: «Наталка, ракета только что пролетела, началась война! Давай вставай собирать вещи». Я думаю: «Идиот какой-то! Что ему снится?!» (Улыбается. — Прим. ред). Я легла дальше спать и услышала какой-то свист, вышла в комнату, включила телевизор и просто была в шоке… В этот день мы ночевали в подвале. 25 февраля у Андрея был день рождения, я его поздравила в 12 ночи в подвале, обняв сказала: Ну, Андрей, с днем рождения!

У моего сына была аллергия на пыль, поэтому нам нужно было уходить домой и делать ингаляцию. Как только мы поднялись, началась воздушная тревога. Андрей сказал: «Все, Наташа, нам надо ехать. Собирай вещи, я пошел в магазин. Мы едем в Житомир».

О том, как отпускала мужа на войну

Фото — из личного архива Наталки Денисенко

Муж мне еще до войны говорил, что уйдет (Воевать. – Прим. ред). Тогда я эти слова не воспринимала, но когда началась война, я спрашивала: «А как же я? Как Андрюша?» Он сказал, что все будет нормально. Я его спрашивала, почему ты не хочешь отказаться от этой идеи? Вот тебя зовут на озвучку, у тебя есть работа, будешь помогать Армии! Он говорит: «Наташа, прекрати так говорить, потому что ты меня сейчас очень деморализуешь!»

Он мне сказал это очень строго, и я поняла, что нельзя такое говорить своим мужчинам. Надо говорить, что все у нас будет хорошо, я сохраню жизнь себе и ребенку, я все буду делать, как ты скажешь, держись! Я с тобой! Я о тебе молюсь! Будем откровенны – никому из украинских женщин не хочется, чтобы ее муж умер на войне. И это – самый большой страх! Думать о том, что я могу потерять мужа, я начала тогда, когда побывала на похоронах Паши Ли. Он – актер, коллега, друг. Это ужасно, видеть человека, с которым ты работал, мертвым…»

Об отношении к мужчинам, выехавшим из Украины после полномасштабного вторжения

«Если честно, после того, как мой муж пополнил ряды ВСУ, и я видела мужиков, которые пили пиво на лавочках, я мысленно говорила: «Ах вы ж, с*ки! Ненавижу вас! Мой муж воюет, а вы здесь наслаждаетесь». Я понимаю, что так нельзя. Каждый должен делать то, что он может. Украину должны защищать патриоты и сильные мужчины. Потому что тогда мы не победим, если будут брать всех подряд».

Смотрите эмоциональное интервью Наталки Денисенко в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником прямо сейчас!



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