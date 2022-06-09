Откровенное интервью Иракли Макацария

В прошлую субботу в эфире СТБ и на официальном Youtube-канале вышел 2 выпуск нового проекта «Как ты?» с Григорием Решетником. На этот раз откровенно и эмоционально о личном рассказал экс-холостяк, бизнесмен и кинопродюсер Иракли Макацария. О женщине своей жизни, любви с первого взгляда и будущей свадьбе – в большом интервью.

«В моей личной жизни наступил тот самый прекрасный и светлый период. Вспоминал свои старые интервью, где я говорил, что не верю в любовь с первого взгляда. Считал, что для этого нужно время. Но, как оказалось, сам противоречил, ведь влюбленность возникла в ту же секунду, когда я увидел Лизу, – признался Иракли. – Это было 22 августа 2020 в Батуми. Мы стояли в очереди на концерт, была большая толпа, как вдруг в 10-15 метрах увидел сияющее лицо. Я знал эту девушку от женщины моего друга. Однажды она показала мне видео, где Лиза вместе со своей мамой пела. И когда я увидел ее собственными глазами, даже издалека, она мне очень понравилась. Но в тот день мы с ней так и не пообщались – Лиза была на концерте вместе со своей семьей. Я просто наблюдал за ней, несмотря на толпу и толкотню».

Иракли также рассказал, что долго решался написать Лизе. А повод для первого свидания нашелся сам по себе. Девушка обожает грузинскую чурчхелу. Когда Иракли отправился на съемки программы в Кахетию, там жадничал и решил передать Лизе ее любимые вкусности. Так и вышло личное знакомство будущей пары. Дальше общение стремительно развивалось.

Избранница Иракли – студентка медуниверситета. Муж признается, что у него умная невеста, и он не устает восхищаться ею.

«Я на все тысячу процентов убежден, что встретил ту самую девушку, которая делает меня счастливой, которую мне хочется удивлять и любить так, как никто в мире не может любить», – поделился бизнесмен.

Разница в возрасте влюбленных не мешает их чувствам. По словам Иракли, она не стала проблемой и для родителей юной красавицы: «Семья Лизы – интеллигентные люди, проявившие только положительные эмоции с первых минут нашего общения. Конечно, я волновался. Но все развивалось так, как должно было быть».

Отношения Иракли и Лизы длятся почти два года. Однако уже через год знакомства экс-Холостяк размышлял над тем, каким должно быть будущее кольцо для его избранницы, и выбирал дизайн.

«Я очень волновался перед тем, как показать кольцо Лизе и увидеть ее реакцию. К счастью, оно ей очень понравилась. О намерении сделать предложение я сначала сказал родителям Лизы. Она ведь сама была не в курсе. Более того, об этом не знала ни моя семья, ни друзья. Я только назвал место и время, где должны быть близкие», – рассказал мужчина.

Свадьбу пара хочет устроить уже в этом году. И на ней будет очень много родных и друзей. Также влюбленные мечтают о детях.

Лиза, как и Иракли, активно поддерживает Украину, говорит о войне в соцсетях, участвовала в масштабном протесте в Грузии и мечтает о скорейшей победе нашей страны.

Зрителей СТБ и подписчиков официального ютуб-канала ждет серия эмоциональных и откровенных интервью с любимыми героями главных романтических реалити страны «Холостяк» и «Холостячка». Героями ближайших выпусков станут Андрей Рыбак, Алексей Тригубенко и Максим Чмерковский. Не упустите откровенные признания звезд!

Смотрите проект «Как ты?» с Григорием Решетником» каждую субботу в 9:30 в эфире и на ютуб-канале СТБ.

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