Ексклюзив! Учасник Холостячки Андрій Рибак одружується: дата весілля

Популярний комік і блогер Андрій Рибак, який брав участь в шоу “Холостячка” і боровся за серце актриси Ксенії Мішиної, оголосив, що одружується.

Обраницею артиста стала дівчина на ім’я Аліна. Перед тим, як актриса вигнала коміка з реаліті-шоу, він зізнався Ксенії, що пообіцяв одній дівчині не закохуватися на проекті, і це була саме Аліна.

Тепер Андрій на шоу “Як ти з Григорієм Решетником” зізнався, що вони з Аліною вирішили одружитися. Навіть назвали приблизну дату весілля – в серпні.

“По-перше, ми завели кота, а по-друге, вирішили одружитися!”– заявив Андрій.

Аліна зізналася, що ще до початку повномасштабної війни натякала своєму коханому на весілля. Але він зважився їй зробити пропозицію тільки тоді, коли вона поїхала за кордон через вторгнення рф.

“Весілля – 20 серпня, між Днем Незалежності і моїм днем народження, у мене 9 серпня… Єдині розбіжності у нас – в масштабі святкування. Аліна хоче розписатися і сімейну вечерю в ресторані. А я хочу, навпаки, додати до цього весільної атрибутики”, – розповів Рибак.



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