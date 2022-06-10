Неймовірна правда про українців: подвиги обычных граждан во время войны | Все буде добре

С 24 февраля украинцы мужественно защищают Родину от российских оккупантов. Обычные люди нашли в себе силы на такие невероятные поступки, что стали более известны, чем знаменитости до войны. Какой он, народный героизм украинцев, и кто они ― народные герои Украины, рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 8 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Пока украинские воины уничтожают оккупантов из россии на фронте, народ совершает действительно героические поступки, которые легко затмевают славу звезд и политиков. Народные герои с 24 февраля были обычными людьми, однако чрезвычайные обстоятельства заставили их поступать мужественно.

С первых дней войны украинцы были испуганы, жили от одной воздушной тревоги к другой, все время читали новости.

«Для нас всех это была абсолютная неожиданность. Мы с ним говорили, и он сказал, что просто не верил, что будут уничтожать мирное население», ― говорит Юлия Зорий, супруга министра обороны Алексея Резникова.

Однако украинцы стали противостоять российским оккупантам даже без оружия.

Женщина с пригоршней семечек пришла к оккупантам, когда те захватили ее город, отругала их и предложила положить в карманы семечки, чтобы подсолнечники проросли, когда они здесь погибнут. Она одна из первых, но совсем не последняя, ​​кто напрямую говорил оккупантам об их судьбе в Украине.

Жители Конотопа надолго запомнились россиянам, которые живыми бежали из Украины. Женщины прокляли оккупантов, зашедших колонной в город.

«Ты вообще знаешь, где находишься? Это Конотоп! Здесь каждая вторая женщина ведьма! У тебя завтра уже *!@&? стоять не будет!», ― пообещали они оккупантам.

На Черкасщине в первые сутки украинские воины сбили самолет. Пилот катапультировался живым, однако местные жители устроили охоту на захватчика, и ему не удалось скрыться от них. Вся деревня искала «заблудшую овечку».

В Сумской области «туристы на учебе» заблудились и решили спросить дорогу у работников «Укрзализниці». Те вежливо сориентировали в тупик, где захватчиков обезвредили и передали вместе с трофейным оружием Теробороне.

«В Украине настоящие герои ― это наши Вооруженные Силы, ТерО, которые защищают нашу землю и борются за мирное небо. Но кажется, что на таких маленьких поступках строится наша победа», ― говорит телеведущий Александр Педан.

Российская военная колонна заблудилась под Полтавой. В Гадяцкому лесу у них закончилось топливо, и они стали покидать свои танки. Однако охотники на Полтавщине встретили россиян совсем не цветами и прославлением. Они устроили настоящую охоту в знакомых им лесах.

Жители Киевщины просто сидели по домам, однако очень успешно пересчитали всю технику россиян, которая ехала по родному селу. И все для того, чтобы скорректировать огонь ВСУ и ТерО. Местные жители очень хорошо видели тип техники и перемещения. Большинство колонн до следующего села не доезжали.

Легендарной стала история о том, как женщина сбила российский беспилотник банкой консервации. До сих пор неизвестно, были ли это помидоры, сливы или огурцы. Однако сам факт такого героического поступка поражает.

В Черниговской области местные жители без оружия прогнали российские БТРы из своего села.

Светлана и Валентин похитили у россиян бензовоз с 700 литрами топлива.

«Мне было интересно залезть посмотреть. Залезла ― а там был ключ. Села и уехали отсюда», ― говорит Светлана.

Его отогнали и спрятали, а затем передали в больницу Киевской области, чем спасли множество жизней.

Украинские ромы на Херсонщине украли у российских оккупантов три танка – их передали украинским военным.

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