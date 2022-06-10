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«Неймовірна правда про українців»: Какие подвиги простых людей стали более известны, чем деятельность звезд?

10.06.2022

С 24 февраля украинцы мужественно защищают Родину от российских оккупантов. Обычные люди нашли в себе силы на такие невероятные поступки, что стали более известны, чем знаменитости до войны. Какой он, народный героизм украинцев, и кто они ― народные герои Украины, рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 8 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про українців: подвиги обычных граждан во время войны | Все буде добре

Пока украинские воины уничтожают оккупантов из россии на фронте, народ совершает действительно героические поступки, которые легко затмевают славу звезд и политиков. Народные герои с 24 февраля были обычными людьми, однако чрезвычайные обстоятельства заставили их поступать мужественно.

С первых дней войны украинцы были испуганы, жили от одной воздушной тревоги к другой, все время читали новости.

«Для нас всех это была абсолютная неожиданность. Мы с ним говорили, и он сказал, что просто не верил, что будут уничтожать мирное население», ― говорит Юлия Зорий, супруга министра обороны Алексея Резникова.

Однако украинцы стали противостоять российским оккупантам даже без оружия.

Женщина с пригоршней семечек пришла к оккупантам, когда те захватили ее город, отругала их и предложила положить в карманы семечки, чтобы подсолнечники проросли, когда они здесь погибнут. Она одна из первых, но совсем не последняя, ​​кто напрямую говорил оккупантам об их судьбе в Украине.

Жители Конотопа надолго запомнились россиянам, которые живыми бежали из Украины. Женщины прокляли оккупантов, зашедших колонной в город.

«Ты вообще знаешь, где находишься? Это Конотоп! Здесь каждая вторая женщина ведьма! У тебя завтра уже *!@&? стоять не будет!», ― пообещали они оккупантам.

На Черкасщине в первые сутки украинские воины сбили самолет. Пилот катапультировался живым, однако местные жители устроили охоту на захватчика, и ему не удалось скрыться от них. Вся деревня искала «заблудшую овечку».

В Сумской области «туристы на учебе» заблудились и решили спросить дорогу у работников «Укрзализниці». Те вежливо сориентировали в тупик, где захватчиков обезвредили и передали вместе с трофейным оружием Теробороне.

«В Украине настоящие герои ― это наши Вооруженные Силы, ТерО, которые защищают нашу землю и борются за мирное небо. Но кажется, что на таких маленьких поступках строится наша победа», ― говорит телеведущий Александр Педан.

Российская военная колонна заблудилась под Полтавой. В Гадяцкому лесу у них закончилось топливо, и они стали покидать свои танки. Однако охотники на Полтавщине встретили россиян совсем не цветами и прославлением. Они устроили настоящую охоту в знакомых им лесах.

Жители Киевщины просто сидели по домам, однако очень успешно пересчитали всю технику россиян, которая ехала по родному селу. И все для того, чтобы скорректировать огонь ВСУ и ТерО. Местные жители очень хорошо видели тип техники и перемещения. Большинство колонн до следующего села не доезжали.

Легендарной стала история о том, как женщина сбила российский беспилотник банкой консервации. До сих пор неизвестно, были ли это помидоры, сливы или огурцы. Однако сам факт такого героического поступка поражает.

В Черниговской области местные жители без оружия прогнали российские БТРы из своего села.

Светлана и Валентин похитили у россиян бензовоз с 700 литрами топлива.

«Мне было интересно залезть посмотреть. Залезла ― а там был ключ. Села и уехали отсюда», ― говорит Светлана.

Его отогнали и спрятали, а затем передали в больницу Киевской области, чем спасли множество жизней.

Украинские ромы на Херсонщине украли у российских оккупантов три танка – их передали украинским военным.

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