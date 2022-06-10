Неймовірна правда про українців: подвиги простих людей під час війни | Все буде добре

З 24 лютого українці мужньо захищають Батьківщину від російських окупантів. Звичайні люди знайшли у собі сили на такі неймовірні вчинки, що стали більш відомими, ніж знаменитості до війни. Який він, народний героїзм українців, та хто вони ― народні герої України, розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 8 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Поки українські воїни знищують окупантів із росії на фронті, народ вчиняє дійсно героїчні вчинки, які легко затьмарюють славу зірок та політиків. Народні герої з 24 лютого були звичайними людьми, проте надзвичайні обставини змусили їх чинити мужньо.

З перших днів війни українці були налякані, жили від однієї повітряної тривоги до іншої, весь час читали новини.

«Для нас усіх це була абсолютна несподіванка. Ми з ним говорили, і він казав, що просто не вірив, що будуть знищувати мирне населення», ― каже Юлія Зорій, дружина міністра оборони Олексія Резнікова.

Проте українці стали протистояти російським окупантам навіть без зброї.

Жінка зі жменею насіння прийшла до окупантів, коли ті захопили її місто, вилаяла їх та запропонувала покласти в кишені насіння, щоб соняшники проросли, коли вони тут поляжуть. Вона одна з перших та зовсім не остання, хто напряму казали окупантам про їхню долю в Україні.

Жителі Конотопу надовго запам’яталися росіянам, які живими втекли з України. Жінки прокляли окупантів, які зайшли колоною в місто.

«Ти взагалі знаєш, де знаходишся? Це Конотоп! Тут кожна друга жінка ― відьма! У тебе завтра вже *!@&? стояти не буде!», ― пообіцяли вони окупантам.

На Черкащині в першу ж добу українські воїни збили літак, пілот катапультувався живим, проте місцеві жителі влаштували полювання на загарбника, і йому не вдалося сховатися від них. Все село шукало «заблудшу овечку».

На Сумщині «туристи з навчання» заблукали й вирішили запитати дороги у працівників «Укрзалізниці». Ті чемно їх зорієнтували у тупик, де загарбників знешкодили та передали разом із трофейною зброєю Теробороні.

«В Україні справжні герої ― це наші Збройні Сили, ТерО, які боронять нашу землю і виборюють нам мирне небо. Але здається, що на таких маленьких вчинках будується наша перемога», ― каже телеведучий Олександр Педан.

Російська військова колона заблукала під Полтавою. У Гадяцькому лісі у них закінчилося паливо, й вони почали покидати свої танки. Однак, мисливці на Полтавщині привітали росіян зовсім не квітами та прославленням. Вони влаштували справжнє полювання у знайомих їм лісах.

Селяни на Київщині просто сиділи по хатах, проте дуже успішно перерахували усю техніку росіян, яка їхала рідним селом. Та все для того, щоб скоригувати вогонь ЗСУ та ТерО. Місцеві жителі дуже гарно бачили тип техніки та переміщення. Більшість колонн до наступного села не доїжджали.

Легендарною стала історія про те, як жінка збила російський безпілотник банкою консервації. Досі невідомо, чи це були помідори, чи сливи, чи огірки. Проте сам факт такого героїчного вчинку вражає.

На Чернігівщині місцеві жителі без зброї прогнали російські БТРи зі свого села.

Світлана та Валентин викрали у росіян бензовоз із 700-ми літрами палива.

«Мені було цікаво залізти подивитися. Залізла ― а там був ключ. Сіла й поїхали звідси», ― каже Світлана.

Його відігнали та сховали, а потім передали у лікарню на Київщині, чим врятували безліч життів.

Українські роми на Херсонщині вкрали у російських окупантів три танки ― їх передали українським військовим.

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