Ведущие СТБ высказались ко Дню памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины

4 июня — День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины. По состоянию на 3 июня, в Украине погиб 261 ребенок, а ранены 463 ребенка с начала полномасштабного вторжения рашистов 24 февраля. Ведущие телеканала СТБ высказались ко Дню памяти детей.

Надежда Матвеева, ведущая проектов «Щасливі за сім днів», «Неймовірна правда про українців», «Надійні поради»:

С недавних пор позитивный и светлый праздник Дня защиты детей в Украине связан с очень печальной датой. 4 июня – День памяти детишек, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Ужасно, что в течение ста дней количество детских жертв растет. Нет прощения оккупантам – они устроили бойню на нашей земле.

Весь мир должен сплотиться, чтобы помочь остановить войну, в которой погибают и страдают дети! Верю, что вскоре каждый ребенок вместе со всей Украиной будет праздновать победу. Дети – будущее свободной Украины. Дети должны жить, изучать этот мир и расти счастливыми!

Эктор Хименес-Браво, судья проекта «МастерШеф»:

Каждый день, когда я понимаю, что детских жертв становится все больше, вызывает множество болей и страданий. Я никогда не забуду встречу с мальчиком Ильей в Охматдете. Он и его семья из Мариуполя. Илье выпало страшное испытание: их дом атаковали рашисты. Истекая кровью, мальчик наблюдал за смертью своей раненой мамы. Она скончалась, держа его на руках. Из всей его семьи осталась только бабушка.

Илью доставили в Киев в Охматдет. Больше всего меня поразило, когда я пришел к нему в палату, то, что Илья смог мне улыбнуться, у него засияли глаза. Он, конечно, ни на секунду не забудет ужас, который произошел в его жизни, но этот мальчик сумел найти в себе силы радоваться встрече! Его бабушка рассказывала мне их историю и плакала. От жестокости этой ситуации, от ужаса того, что они пережили, от той боли, которую перенесла их семья. В то же время, это очень сильная женщина. Она показывает эту силу Илье и всем вокруг. Она может свернуть горы! Несмотря на все, что им пришлось пережить, в ее глазах есть уверенность в нашей победе и искра. Жажда жизни. И вот такое сочетание – силы и слабости – это настоящая украинская женщина для меня. Рядом с ней чувствуешь, что мы сильны и все преодолеем.

Марина Боржемская, ведущая проекта «Щасливі за сім днів»:

Дети ― это слово, которое вызывает радость и слезы. Сегодня Международный день защиты детей, день нашего будущего, нашего продолжения, силы и смысла жизни. К сожалению, наши дети будут носить статус «дети войны». Как страшно и невозможно это звучит в 2022! Сколько мы говорили с ветеранами и думали: что будет, когда последний очевидец страшной Второй мировой войны умрет? Мы будем знать все только из книг и документальных лент! До 24 февраля ребенком войны был человек, которому на время окончания Второй мировой войны, 2 сентября 1945 года, было менее 18 лет. Сейчас свидетелями войны становятся уже наши дети. Незащищенные, уязвимые, открытые. Они только начинают жить и понимать окружающий мир.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибли более 242 детей, 440 ранены. «Дети» ― именно такая надпись была возле театра в Мариуполе, когда на него сбросили бомбу. «Дети» ― именно такие надписи были на автомобилях, которые пытались эвакуироваться из мест боевых действий и оккупированных городов. И именно такие авто расстреливали оккупанты, не смотря, кто внутри. Дети ― те, кого мы должны защищать в этом мире и за кого каждая мать готова отдать свою жизнь. И страшно, что даже отдавая жизнь, ты можешь не спасти своего ребенка.

Мы боремся за наших детей и не остановимся, пока победа не будет звучать по всей Украине. Пока «Украина победила!» не будет кричать весь мир. Я верю, что наши дети смогут побороть все страхи, которые им пришлось узнать эти страшные 98 дней. Они смогут верить в добро, радоваться прогулкам в парках и не спрашивать маму, нужно ли бежать в подвал, когда услышат пассажирские мирные самолеты, которые вернутся в наше воздушное пространство.

Слава нашим героям и нашей Украине!

Сергей Костыра, ведущий проекта «Один за всіх»:

Дети – это наше будущее. Дети – это Вселенная каждого, кто любит ребенка. Тот, кто является причиной детских слез, страданий и смерти – это зло, которое должно быть искоренено во всем. Изолированно от социальных отношений, прав, мира как такового. Пока маленький гражданин общества растет и формируется, мы должны его оберегать. И если я вижу детские слезы, я готов разорвать того, кто стал причиной их.

Хочу отдельно обратить внимание на то, что рашисты делали в Буче, Бородянке: насиловали детей, пытали и убивали. Это изверги. Это олицетворение зла. А зло надо уничтожать, чтобы оно не умножалось.

То, что делали с нашими детьми, мы никогда не простим, сколько будем жить. И каждое следующее поколение будет об этом знать и напоминать по всему миру. Я только хочу, чтобы у наших ангелов-детишек эта боль с годами уменьшилась. Чтобы они все же смогли прожить свою жизнь наполненной радостью, счастливыми воспоминаниями, а не слезами и болью. А мы, взрослые, должны стоять на страже справедливости, чтобы ни одна слеза ребенка не упала. Чтобы ни одно право ребенка не было нарушено. Всегда!

Ольга Кучер, ведущая «Вікна-новини»:

Родители не должны хоронить своих детей. Так не должно быть. Но так бывает, и это страшный день на всю жизнь для каждой семьи. Об этом всегда нужно помнить. Эта война уже официально унесла сотни детских жизней, маленьких ангелочков, покинувших своих родителей. Это разбивает им сердце каждый день, но каждый день они помнят своих детей. Как и все, мы не должны забыть никого.

Ксения Мишина, актриса, судья проекта «Україна має талант»:

Больше двух сотен детей в Украине погибли. Еще больше пострадали от вторжения врага на нашу землю. И я постоянно думаю: как это возможно?

Это же нормально – пропускать все через себя. И вот я представляю детей из разных стран, разных уголков мира: малыш из Польши, из Китая, Африки… Передо мной мысленно проносятся картинки и я прислушиваюсь к ощущениям. Понимаю, что все они для меня самые ценные, ведь они – дети! Каждый из них как бриллиант. Я чувствую, что за каждым из них какое-нибудь будущее.

Но есть люди на земле, у которых не так. Чужая жизнь для них просто декорация. Фальш-панель на сцене их собственной жизни, на которой они уже и не ведут борьбу с нищетой в собственном сердце, они и есть нищета. Они такие внутри. Их мир – это борьба за выживание, они еще не узнали, что может быть иначе. Они тянут детские вещи из разрушившихся городов в свои дома, чтобы там кому-то стало лучше? Нет! Они тянут от страха, и от того же страха на своей земле они избивают и насилуют своих жен и детей. Насилие – это сознательный выбор. Поэтому на нашей земле, придумав себе вседозволенность, они выпускают своих демонов, чувствуя вот такой специфический вкус превосходства над жизнью.

Когда я думаю об этом и думаю о нас, украинцах, я вижу, как в это страшное время мы сознательно отделяемся и идем вперед. Проживая ужас, который происходит на нашей земле, мы продолжаем учить своих детей любви, состраданию, силе воли!

Я вижу, какой ценой нашему подрастающему поколению сильных и независимых украинцев дается открытое сердце, дается смелость, дается опыт сопереживания и выносливости! Я сочувствую каждому родителю, которому пришлось переживать утрату. Я радуюсь с каждым, кто смотрит на жизнь в глазах ребенка. Я посылаю любовь и силу каждому, кому сейчас нелегко в разлуке с близкими.

Единение – вот наше главное оружие. Именно этого хотят наши сердца, и это приведет нас к победе и подарит светлое и счастливое будущее нашим деткам!

Светлана Арефния, эксперт программы «Допомога психолога», написала стихотворение, посвященное детям:

Психолог Светлана Арефния подготовила авторское стихотворение, посвященное детям.

То є ― крила батьків!

Любов і надія назавжди!

За них ми готові життя віддавати,

Захищаючи країну відважно!

Дітей не буває своїх і чужих,

Дитина — це Янгол і світло,

Вона потребує любові і ласки,

Ніколи не бути вбитою…

Ми плачемо всі,

Про вже янголят,

Які опинились на небі,

Тому що наш ворог,

Не маючи прав,

Зачинив життям їхнім двері.

Ми любимо Вас, наші рідненькі діти,

Даруйте нам знов свої крила,

А ми збережемо Вас від біди,

Лише в єдності вся наша сила!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.