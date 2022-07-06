Jerry Heil и Alyona Alyona выпустили новую песню «KUPALA» с немецкой певицей Ela

Ведущая бэкстейджа «Україна має талант» Jerry Heil выпустила песню «KUPALA»

Украинские артистки Аlyona Аlyona и Jerry Heil уже не впервые представляют совместную работу. На этот раз исполнительницы представили композицию под названием «KUPALA».

Фото — instagram

Украинские артистки Alyona Alyona и Jerry Heil недавно давали благотворительные концерты в Германии, где собирали средства для ВСУ. Кроме того, они успели записать совместную песню с немецкой артисткой Ela.

«Это не просто интернациональный трек. В его основе – украинская купальская песня! Потому что нам не интересно просто поставить галочку, что мы сделали трек в Европе – нам важно сделать так, чтобы наши этнические музыкальные особенности стали долговечным музыкальным трендом в мире – наряду с испанским, шведским, французским и другими узнаваемыми характерными звучаниями музыки народов мира», – прокомментировали исполнительницы свою новую музыкальную работу.

Слушать песню alyona alyona, Jerry Heil, ela – KUPALA:

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