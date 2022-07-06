Jerry Heil та Alyona Alyona випустили нову пісню «KUPALA» з німецькою співачкою Ela

Ведуча бекстейджу «Україна має талант» Jerry Heil випустила пісню «KUPALA»

Українські артистки Аlyona Аlyona та Jerry Heil вже не вперше презентують спільну роботу. Цього разу виконавиці презентували композицію під назвою «KUPALA».

Фото – instagram

Українські артистки Alyona Alyona та Jerry Heil нещодавно давали благодійні концерти у Німеччині, де збирали кошти для ЗСУ. Окрім цього вони встигли записати спільну пісню з німецькою артисткою Ela.

«Це не просто інтернаціональний трек. В його основі – українська купальська пісня! Тому, що нам не цікаво просто поставити галочку, що ми зробили трек в Європі – нам важливо зробити так, щоб наші етнічні музичні особливості стали довговічним музичним трендом у світі – наряду з іспанською, шведською, французькою та іншими упізнаваними характерними звучаннями музики народів світу», – прокоментували виконавиці свою нову музичну роботу.

Слухати пісню alyona alyona, Jerry Heil, ela – KUPALA:

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