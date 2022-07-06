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Ведуча бекстейджу «Україна має талант» Jerry Heil випустила пісню «KUPALA»

06.07.2022

Українські артистки Аlyona Аlyona та Jerry Heil вже не вперше презентують спільну роботу. Цього разу виконавиці презентували композицію під назвою «KUPALA».

Jerry Heil та Alyona Alyona випустили нову пісню «KUPALA» з німецькою співачкою Ela

Фото – instagram

Українські артистки Alyona Alyona та Jerry Heil нещодавно давали благодійні концерти у Німеччині, де збирали кошти для ЗСУ. Окрім цього вони встигли записати спільну пісню з німецькою артисткою Ela.

«Це не просто інтернаціональний трек. В його основі – українська купальська пісня! Тому, що нам не цікаво просто поставити галочку, що ми зробили трек в Європі – нам важливо зробити так, щоб наші етнічні музичні особливості стали довговічним музичним трендом у світі – наряду з іспанською, шведською, французькою та іншими упізнаваними характерними звучаннями музики народів світу», – прокоментували виконавиці свою нову музичну роботу.

Слухати пісню alyona alyona, Jerry Heil, ela – KUPALA:

Більше на тему: Що можна і не можна робити на Івана Купала? Обряди і традиції

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