Ти маєш талант світити крізь пітьму: Starlight Media заявляє сезон 2026

До 35-річчя незалежності і в час, коли ми найбільше цього потребуємо, СТБ анонсує повернення культового проєкту «Україна має талант». На ICTV2 незабаром вийде «Повернення» – перше пригодницьке драмеді, створене разом з ветеранами та ветеранками російсько-української війни, а Новий канал допоможе жити життя з кращими розважальними проєктами та новим сезоном «Будиночку на щастя». Більше 1000 годин прем’єрних серіалів та проєктів, а також 1800 годин кращих суспільно-важливих програм і новин чекають на глядачів на каналах Starlight Media!

Сезон 2026 від Starlight Media

Три найпопулярніші телеканали країни в новому сізлі маніфестують силу українського таланту і нагадують: за будь-яких складнощів, навіть коли здається що сил триматись більше немає – ми вистоїмо разом. Разом будемо любити, готувати, сміятись, допомагати війську, розрулювати, поспішати додому і демонструвати світу: ми маємо талант світити крізь пітьму.

«Сезон 2026 — це час, коли вся країна на великих і маленьких екранах знову буде разом: родини, друзі, спільноти. Наші історії об’єднують і лікують, дають сили й нагадують, що навіть у пітьмі ми світимо. У Starlight Media ми віримо в силу українських талантів і підсвічуємо їх — від творців контенту до брендів, що стають поруч. Разом із рекламодавцями ми покажемо світу: український контент — це космос», – каже Олена Мартинова, маркетинг директорка Starlight Media.

Всі канали Starlight Media підготували для глядачів хітові премʼєри і нові сезони улюблених франшиз, тож радимо швидше переглядати ролик!

Сізл створено командою Starlight Creative. Він доступний до перегляду за посиланням.



