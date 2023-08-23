Спецпоказ до Дня Незалежності України на телеканалі СТБ

Спецпоказ до Дня Незалежності України на СТБ

24 серпня в ефірі СТБ відбудеться всеукраїнська прем‘єра воєнної драми «Юрик», заснованої на реальних подіях, і міжнародна прем‘єра документального фільму «Сила таланту», присвяченого силі українських талантів в час повномасштабної війни. Також глядачі побачать цикл із п’яти фільмів «День Незалежності. Нескорені» про героїчних українців, які пожертвували свободою і життям заради нашої незалежності: Григорій Піпський, Василь Стус, Михайло Бунь, Віктор Чміленко та Ігор Брановицький.

«Юрик», воєнна драма

24 серпня о 20:00

Прем’єра, яка зворушить серце кожного українця. Сюжет фільму засновано на реальній історії 11-річного хлопчика, який, рятуючись з охопленого війною Маріуполя, 15 днів добирався кордону України. Самотужки, з номером телефону мами на спині Юрик триматиме свій шлях до рятівного кордону: потягом, автомобілем, з військовими у БТРі, під обстрілами та окупованими містами, знаходячи короткий відпочинок у добрих людей. Його проведе сила любові. І протягом усього шляху Юрик згадуватиме слова мами: «Доки живеш ти — житиму я».

Над проєктом працювали творці фільму «Мама» Основа Фільм Продакшн за підтримки партнерів — естонської телекомпанії ETV та фонду USAID.

Зйомки фільму відбулися у лютому 2023 року і проходили у Гостомелі, Бучі, Музичах, в селах та полях під Києвом та у столиці. Головну роль у фільмі зіграв Максим Боряк, який разом із батьками пережив окупацію під Києвом і тепер на власному досвіді знає, як це — кожен день прощатися з життям. Також у фільмі задіяні естонські акторки, яких небезпека та блекаути не зупинили в прагненні приїхати на зйомки в Київ.

У ролях: Максим Боряк, Тамара Антропова, Римма Зюбіна, Віктор Жданов, Костянтин Корецький, Анне Вєесаар (Естонія), Лііз Хааб (Естонія), Сергій Воляновський, Сергій Мяус, Валентина Руденко, Поліна Снісаренко, Олег Іваніца, Олександр Божко, Всеволод Шекіта.

Авторка ідеї та креативна продюсерка проєкту — Валентина Руденко

Автори сценарію — Валентина Руденко, Микола Рибалка, Тетяна Куц

Продюсерки — Вікторія Горенштейн, Тетяна Куц

Режисер — Олександр Тименко

Генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ — Катерина Шевелюк.

Більше на тему: Всеукраїнська прем’єра до Дня Незалежності: СТБ покаже воєнну драму «Юрик», засновану на реальних подіях

«Сила таланту», документальний фільм

24 серпня о 21:45

Унікальний проєкт ко-продакшну: СТБ та Fremantle об’єднують зусилля, щоби світ побачив справжню українську «Силу таланту». Визнаний Книгою рекордів Гіннеса найкращим телевізійним реаліті форматом, «Got Talent» вперше отримає продовження в міжнародному документальному фільмі.

Фільм присвячений учасникам проєкту «Україна має талант»: як вони борються, допомагають рідним, рятують покинутих тварин, працюють в час повномасштабної війни та захоплюють серця світової аудиторії завдяки міжнародним версіям відомого формату. Серед вибухів і ракетних обстрілів, в окупації та у вимушеному переселенні вони зберігають силу свого таланту і використовують її на всіх сценах світу, щоб привернути увагу мільйонів до української історії. Просто зараз вони здобувають нові золоті кнопки в США, Іспанії, Естонії, Румунії, Болгарії, Хорватії, Польщі, Чехії та інших країнах.

Глядачі побачать вражаючі історії незламності учасників улюбленого шоу: чемпіонка зі східного танцю Наталя Короткіна, дитячий колектив Light Balance, юні повітряні акробати Оля і Валерій, менталісти Mind2Mind, приборкувачі світла Денис та Наталя, переможець проєкту Артем Фесько та інші.

Зйомки проходили з лютого по травень 2023 року в Києві, Ірпіні, Бучі, Подільську, а також в Бухаресті. Над створенням «Сили таланту» працювала команда Starlight Production в партнерстві з правовласниками формату Got Talent компанією Freemantle, яка також виступила дистриб’ютором фільму.

Креативний продюсер та керівник проєкту — Анатолій Максимов

Режисерка — Ольга Озерська

Сценаристи — Максим Воробей та Ірина Холод

Виконавчий продюсер — Дмитро Товстоляк

Генеральна продюсерка виробництва програм телеканалу СТБ — Наталя Франчук.

Більше на тему: Унікальний проект ко-продакшну: СТБ та Fremantle об’єднують зусилля, щоби світ побачив справжню українську «Силу таланту»

«День Незалежності. Нескорені»

24 серпня о 23:20

Документальний цикл із п’яти фільмів, присвячений українцям, які ціною власного життя та свободи в різні періоди історії виборювали незалежність України: під Крутами, в час Другої світової війни, у в’язницях та на Майдані.

«Григорій Піпський» — фільм, присвячений 20-річному герою Крут Григорію Піпському, який був розстріляний більшовиками.

«Родина Бунь» — історія родини, де батько, мати і син під час Другої світової боролися за свободу України кожен по-своєму. Батько воював в рядах Червоної Армії, мати працювала секретарем «Союзу українок», найбільшої жіночої організації Галичини, а 16-річний Михайло був затятим прихильником антирадянської пропаганди, за що був засуджений до довічного ув’язнення.

«Василь Стус» — фільм, присвячений українському поету дисиденту, розповідає про життя Василя Стуса, який піддавався радянським репресіям все своє життя.

«Віктор Чміленко» — про героя Небесної сотні, який виборював незалежність України на Майдані і загинув, рятуючи на вулиці Інститутській поранених побратимів.

«Ігор Брановицький» — історія донецького «кіборга», вбитого у російському полоні.

Креативна продюсерка — Тала Пристаєцька

Режисери — Анатолій Григор’єв, Юлія Павлова, Антон Щербаков, Ніна Мазурова, Євген Степаненко

Сценаристи: Ольга Кржечевська, Юлія Терещенко, Тетяна Висоцька, Сергій Стеценко, Аліна Барковська, Жанна Довгич

У ролях: Ахтем Сеітаблаєв, Станіслав Боклан, Левко Лук’яненко, Олег Коркушко, Ксенія Данилова, Олександр Рудинський, Наталя Бузько, Михайло Бунь

Виробництво — телеканал СТБ, 2016 рік.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ