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Вечір Дня незалежності українці провели разом з СТБ: воєнна драма «Юрик» стала кращою програмою, а СТБ лідером дня

25.08.2023

В День Незалежності України СТБ потужно розпочав новий телевізійний сезон «Осінь твоєї сили». Стартував він одразу з двох всеукраїнських прем’єр: воєнної драми «Юрик» і документального фільму «Сила таланту».

Воєнна драма «Юрик» стала кращою програмою, а СТБ лідером дня

Вечір головного для країни дня українці провели разом з СТБ. Прем’єра воєнної драми «Юрик» стала кращою програмою дня і лідером слоту з часткою 15,1 (аудиторія 18–54, міста 50+) і 19,3 (аудиторія жінки 35–54). Прем’єра документального фільму «Сила таланту», присвячена учасникам проєкту «Україна має талант», посіла друге місце у слоті: частка 8,7 (аудиторія 18–54, міста 50+) і 11,4 (аудиторія жінки 35–54). Завдяки вибору телеглядачів, обидві прем’єри, а також улюблений українцями детективний серіал «Слід» увійшли в ТОП-5 кращих програм Дня Незалежності. 

Телеканал СТБ став лідером дня. 

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Сюжет воєнної драми «Юрик» засновано на реальній історії 11-річного хлопчика, який, рятуючись з охопленого війною Маріуполя, 15 днів добирався кордону України. Над проєктом працювали творці фільму «Мама» Основа Фільм Продакшн за підтримки партнерів — телеканалу СТБ, естонської телекомпанії ETV та фонду USAID.

Воєнна драма «Юрик» стала кращою програмою, а СТБ лідером дня

Фільм розповідає історію родини Юрика, яку знищила війна. Батько, дідусь і молодша сестричка загинули під час ворожих обстрілів. А мама хлопчика, зрозумівши, що у рідному місті Юрику загрожує небезпека бути вивезеним окупантами до росії, заради сина прийняла найважче у своєму житті рішення. Вона відірвала від себе дитину, аби врятувати її і дати змогу жити у безпеці у родичів в Естонії. Сама ж залишається в Маріуполі, в підвалі їхнього будинку, доглядати хвору бабусю. Самотужки, з номером телефону мами на спині, Юрик тримає свій шлях до рятівного кордону: потягом, автомобілем, з військовими у БТРі, під обстрілами та окупованими містами, знаходячи короткий відпочинок у добрих людей. Дорогою війни його веде сила любові. І протягом усього шляху він згадує слова мами: «Доки живеш ти — житиму я».

Фільм відгукнувся в серцях українців і зібрав сотні щемливих відгуків від глядачів у соцмережах СТБ:

«дякую за фільм! Його потрібно показувати всьому світу»;

«дякуємо. До глибини душі. Нахлинули спогади…»;

«дуже сильний фільм»;

«проплакала та прожила разом весь фільм»;

«найкращий фільм, який я бачив»;

«відчула кожну секунду, біль всіх людей, які пережили і зараз переживають окупацію, страшну війну і втрату близьких»;

«дуже потужний і правдивий фільм. Без болю в серці не можна дивитись. Дякую режисеру, акторам, всім, хто працював над цим фільмом. Він має отримати високі винагороди від міжнародних кінофестивалей» тощо.

Дивіться фільм «Юрик» тут.

Підтримайте незламних талановитих українців — дивіться фільм «Сила таланту» на YouTube-каналі «Україна має талант» тут.

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