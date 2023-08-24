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Юрик

Video: Юрик дивитись фільм заснований на реальній історії 11-річного хлопчика

Дивитись онлайн фільм "Юрик". Фільм, воєнна драма, що ґрунтується на реальних подіях 11-річного хлопчика, який 15 днів добирався з Маріуполя до кордону України дивитися онлайн на сайті телеканалу СТБ
Юрик Фільм Воєнна драма Юрик дивитись онлайн
Фільм | 24.08.2023 | 2023

Не пропустіть непросту історію звичайної української сім’ї з Маріуполя, яка відгукнеться кожному з нас, – дивіться онлайн фільм Юрик від 24.08.2023 на сайті СТБ!

Головний герой воєнної драми Юрик – 11-річний хлопчик, який все своє життя провів у рідному Маріуполі. У нього була сім’я, яку він любив понад усе на світі, рідний дім, у стінах якого він зростав та пізнавав життя, і вірні друзі. Однак 24 лютого 2022 року все це забрали в нього окупанти, які вдерлися до його рідного дому – України. Головний герой фільму Юрик 2023 втратив батька, сестричку та дідуся, його квартиру розбомбили, а друзі невідомо куди зникли. Залишився тільки він, його мама Ірина та хвора бабуся, яка не встає з ліжка…

Одного дня Іра, почувши новину, що окупанти планують вивезти всіх дітей із Маріуполя на росію, зрозуміла: тепер життя її єдиної дитини під загрозою! Аби врятувати Юрика та дати йому змогу жити в спокої та безпеці, вона наважується на складний крок: залишитися в місті разом із хворою бабусею, а Юрика відправити до родичів в Естонію. Що чекає хлопчика на шляху до порятунку? Щемливу історію боротьби за життя побачте просто зараз – дивіться онлайн фільм Юрик від 24.08.2023 на сайті СТБ.

Фільм Юрик

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