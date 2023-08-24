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Юрик

Video: Юрик смотреть фильм основанный на реальной истории 11-летнего мальчика

Смотреть онлайн фильм "Юрик". Фильм, военная драма, основанный на реальных событиях 11-летнего мальчика, который 15 дней добирался из Мариуполя до границы Украины смотреть онлайн на сайте телеканала СТБ
Юрик Фильм Военная драма Юрик смотреть онлайн
Фильм | 24.08.2023 | 2023

Не пропустите непростую историю обычной украинской семьи из Мариуполя, которая отзовется в каждом из нас, – смотрите онлайн фильм Юрик от 24.08.2023 на сайте СТБ!

Главный герой военной драмы Юрик – 11-летний мальчик, который всю свою жизнь провел в родном Мариуполе. У него была семья, которую он любил больше всего на свете, родной дом, в стенах которого он рос и познавал жизнь, и верные друзья. Однако 24 февраля 2022 года все это забрали у него оккупанты, которые ворвались в его родной дом – Украину. Главный герой фильма Юрик 2023 потерял отца, сестренку и дедушку, его квартиру разбомбили, а друзья неизвестно куда исчезли. Остался только он, его мама Ирина и больная бабушка, которая не встает с постели…

Однажды Ира, услышав новость, что оккупанты планируют вывезти всех детей из Мариуполя на россию, поняла: теперь жизнь ее единственного ребенка под угрозой! Чтобы спасти Юрика и дать ему возможность жить в спокойствии и безопасности, она решается на сложный шаг: остаться в городе вместе с больной бабушкой, а Юрика отправить к родственникам в Эстонию. Что ждет мальчика на пути к спасению? Трогательную историю борьбы за жизнь увидите прямо сейчас – смотрите онлайн фильм Юрик от 24.08.2023 на сайте СТБ.

Фильм Юрик

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