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Україна має талант

Video: Сила таланту: дивитись документальний фільм онлайн

Дивитись онлайн документальний фільм "Сила таланту" про учасників проєкту Україна має талант, та про те, як вони прославляють Україну за кордоном під час війни
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Документальний фільм | 24.08.2023 | Сила таланту

Відчуйте силу українських талантів – дивіться онлайн документальний фільм Сила таланту від 24.08.2023 на сайті СТБ! Ця стрічка присвячена учасникам проєкту Україна має талант, які пройшли справжнє пекло, але не просто вижили, а стали сильнішими й прославили Україну на міжнародному рівні.

Танцювальна команда Light Balance Kids виборола золоту кнопку на конкурсі в Америці. Валерій Андрійчук та Ольга Панченко вразили суддів актобачитиним номером на талант-шоу в Румунії має талант, і отримали золоту кнопку. А гімнастка Софія Тепла вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса та присвятила свій рекорд Україні.

У документальному фільмі Сита таланту ви побачите, як талановиті, сильні, незламні українці прославляють свою країну по всьому світу, привертають увагу мільйонів людей до війни в Україні, а також з гордістю говорять – I am from Ukraine!

Україна має талант

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