Сила таланту: смотреть документальный фильм онлайн

Документальный фильм | 24.08.2023 | Сила таланту

Почувствуйте силу украинских талантов – смотрите онлайн документальный фильм Сила таланту от 24.08.2023 на сайте СТБ! Эта лента посвящена участникам проекта Україна має талант, которые прошли настоящий ад, но не просто выжили, а стали сильнее и прославили Украину на международном уровне.

Танцевальная команда Light Balance Kids получила золотую кнопку на конкурсе талантов в Америке. Валерий Андрейчук и Ольга Панченко поразили судей акробатическим номером на талант-шоу Румынии, и получили золотую кнопку. А гимнастка София Тепла во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннеса и посвятила свой рекорд Украине.

В документальном фильме Сита таланту вы увидите, как талантливые, сильные, несокрушимые украинцы прославляют свою страну по всему миру, привлекают внимание миллионов людей к войне в Украине, а также с гордостью говорят – I am from Ukraine!

Україна має талант

Україна має талант: все сезоны