Прем’єра «МастерШеф»-12: сніданок Бандерівця, улюблена страва Івана Франка та рецептура Мішлен

Вже завтра, 26 серпня, на головній кухні країни кулінари-аматори завітають на проєкт, аби отримати білий фартух і пройти далі. Кожен буде доводити, що завдяки силі мрії можливо все! А вдосконалювати майстерність на шляху до перемоги їм допомагатимуть незмінні судді та одні з найактивніших шеф кухарів-волонтерів: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський. Чим дивуватиме 1 випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-12? Дізнайтеся вже завтра о 19:00 на СТБ.

Ви чули про «Сніданок Банцерівця»? Страва, від якої у ворогів тремтять колінця і яку захоче повторити сам Ектор. Вже у 1 випуску учасники вражатимуть унікальними, автентичними кулінарними витворами, яких судді раніше ніколи не куштували.

Більше на тему: Судді МастерШеф завітали до військових, які проходять реабілітацію у центрі Recovery Віктора та Олени Пінчуків

Крім того, учасники наважаться на рецепти рівня Мішлен, або просто ризикуватимуть подаючи суддям базові страви з мінімальним набором технік. Хтось згадає, як у повному блекауті готував на маленькому пальничку і вирішить це повторити на кастингу.

У 1 випуску проєкту «МастерШеф»-12 ви також дізнаєтеся:

Що таке лигенці? І яка давня історія страви, яку брали на жнива?

Хто з учасників зі столиці переїхав до Каніва, де жив сам Тарас Григорович Шевченко?

Як відкрити першу кондитерську у 15 років? А у 19 керувати цілою кухнею?

Який на смак голуб? І чия історія про виживання в окупованому Маріуполі доведе суддів до сліз?

Video: МастерШеф 12 сезон 1 випуск: анонс від 26.08.2023 МастерШеф-12 що буде у 1 випуску? Дивіться анонс 1 випуску МастерШеф 12 сезон від 26.08.2023 на сайті СТБ

Video: МастерШеф 12 сезон 1 випуск: анонс від 26.08.2023 МастерШеф-12 що буде у 1 випуску? Дивіться анонс 1 випуску МастерШеф 12 сезон від 26.08.2023 на сайті СТБ

Video: МастерШеф 12 сезон 1 випуск: анонс від 26.08.2023 МастерШеф-12 що буде у 1 випуску? Дивіться анонс 1 випуску МастерШеф 12 сезон від 26.08.2023 на сайті СТБ

Не пропустіть вже завтра, 26 серпня, 1 випуск проєкту «МастерШеф»-12 о 19:00 на СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ