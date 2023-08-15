Судді МастерШеф завітали до військових, які проходять реабілітацію у центрі Recovery Віктора та Олени Пінчуків

Судді головного кулінарного проекту країни МастерШеф на СТБ завітали у київський реабілітаційний центр для поранених військових RECOVERY, аби особисто підтримати наших захисників і захисниць та подякувати їм.

Подія, організатором якої стала Starlight Media, відбувся у рамках національного проекту RECOVERY. Метою проєкту, створеного Віктором та Оленою Пінчуками, є допомога тяжкопораненим військовим, зокрема реабілітація та розвиток реабілітаційної медицини, допомога в протезуванні та освітні програми для медичних фахівців. Перший із запланованих заходів пройшов цими вихідними.

Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський завітали у гості до військових та приготували для них традиційні страви португальської кухні: курча пірі-пірі, фейжоада, і паштейш на десерт. На заході також були присутні члени родин захисників та працівники реабілітаційного центру, а супроводжував його музичний сет від Тараса Тарасенко (DJ Псих).

«Я думаю, дуже важливо допомагати нашим військовим повертатися в життя. Ектор дуже класно назвав їх усіх супергероями. Це дійсно наші супергерої! Кращі за всіх суперменів», – коментує суддя МастерШеф Володимир Ярославський.

«Завжди дякую за змогу бути поряд з такими людьми, жити з ними в один час і мати змогу ще й зробити їм приємне через власну працю, руки – тобто їжу. Спасибі хлопцям і дівчатам, що вони нас тут сьогодні приймали. Не ми їх, а вони нас», – ділиться враженнями суддя МастерШеф Ольга Мартиновська.

«Сьогодні дуже хороший день, адже у мене є шанс подякувати нашим героям. Кожного дня я можу йти спати, тому що є наші герої, тому що вони роблять все можливе для того, щоб кожен українець був у безпеці. Кожного дня ми можемо прокидатися, йти на роботу, тому що наші герої роблять усе для безпеки, для спокою у кожному місті та селі, для кожного українця у кожному домі. Тому, коли у мене є можливість сказати «дякую», це для мене найідеальніший день. Наші герої – це для мене все», – коментує суддя МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, Starlight Media стала однією з перших українських компаній, що розробила комплексну стратегію підтримки ветеранів та ветеранок російсько-української війни. Заходи для військових, що проходять реабілітацію в центрах Recovery медіагрупа проводитиме регулярно.

«Проект RECOVERY створено аби віддячити Героям та Героїням, і ми дуже раді, що судді МастерШеф долучились та підтримали військовослужбовців, які сьогодні проходять реабілітацію в нашому київському центрі. Час проведений на свіжому повітрі, разом з родинами, медичним персоналом, зі смачною їжею це не тільки задоволення, це ще й корисно. Позитивні емоції піднімають мотивацію до боротьби за своє здоров’я і відповідно пришвидшують реабілітацію», – коментує Світлана Гриценко, членкиня правління Фонду Віктора Пінчука та керівниця всеукраїнського проекту Recovery.

«Ми дуже вдячні проєкту МастерШеф та саме суддям, які сьогодні завітали підтримати наших героїв, поспілкуватися з ними. Це підіймає дух не тільки воїнів, але і персоналу та людей, які допомагають нашим героям у відновленні, реабілітації та подальших наших перспективах і планах», – коментує очільник київського центру Recovery Ростислав Андрусенко.

«Їжа дуже смачна, сподобалось все. Приготовлено все спеціально для нас. Без перчика, для гарного травлення. Дякую за це свято. Дякую, що сам МастерШеф приїхав, було радісно побачити та зробити фото. Дякую», – поділився враженнями військовий, який перебуває на реабілітації у центрі.

Візит не обійшовся без подарунків, теплих обіймів і смачної їжі. Захід підтримали українські бізнеси, рекламодавці, що прагнули підтримати наших військових. Дякуємо: Хуторок, La Pasta, Фрекен БОК, Карпатська джерельна, Квас Тарас, Prostor, Lukas, MEREZHKA, Yes, LOVARE, Водний світ, Chipster’s, Сан Санич, Big Bob, Arterium.

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Про організаторів:

Starlight Media – перша українська медіакомпанія, яка у власному бізнесі орієнтується на цілі сталого розвитку ООН і запроваджує стратегію різноманіття та інклюзивності. З початку повномасштабного вторгнення компанія реалізувала стратегію з підтримки ветеранів та ветеранок російсько-української війни – це перша комплексна стратегія українського бізнесу, що запроваджує систему підтримки та адвокації прав ветеранів та ветеранок на робочому місці, в продуктах компанії та суспільстві.

RECOVERY – національний проєкт, заснований Віктором та Оленою Пінчуками, метою якого є допомога тяжкопораненим військовим, зокрема реабілітація та розвиток реабілітаційної медицини, допомога в протезуванні та освітні програми для медичних фахівців. В рамках проєкту на базі державних медичних закладів по всій Україні створюється мережа інноваційних реабілітаційних центрів оснащена найсучаснішим обладнанням. На сьогодні в рамках першого етапу відкрито 6 центрів RECOVERY і ще 6 знаходяться на стадії будівництва. Загалом в центрах RECOVERY вже можуть проходити реабілітацію понад 12 000 пацієнтів на рік.

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