Найважливіша подія сезону: На «МастерШеф»-12 відбудеться весілля захисників «Азовсталі»

Вже 26 серпня глядачі СТБ побачать прем’єру нового сезону улюбленого кулінарного реаліті «МастерШеф». На учасників чекатимуть випробування та теми, які на часі для всіх, а також гості, незламністю яких захоплюється увесь світ! Серед них – пара з бригади «Азов», яка героїчно захищала Маріуполь, розписалась на «Азовсталі», рік провела в полоні, а тепер – святкуватиме весілля на «МастерШеф»!

Цієї осені глядачі побачать випробування, які ще ніколи не проходили учасники; страви, які ще не розгадували судді; смаки, які ніколи не забудуться, бо рятували життя, і гості, готувати для яких – честь. Щосуботи кулінари-аматори доводитимуть, що завдяки силі мрії можливо все.

Більше на тему: Полторы тысячи заявок, блюда для настоящих героев и сила мечтаний, преодолевающая все: СТБ готовит к эфиру еще один сезон «МастерШеф»

«Весілля військовослужбовців з бригади «Азов» – найважливіша подія сезону для нас. Можливо, навіть з усіх сезонів. Без перебільшення. Ця пара боронила Маріуполь та «Азовсталь». Командир бригади розписав їх на «Азовсталі». Потім вони обоє потрапили в полон. Провели в полоні рік, їх звільнили в один день. Наш проєкт організував святкування їх весілля. Капітанами команд були Оля Мартиновська та Володимир Ярославський. Ми не мали жодного шансу на похибку, не мали права не виправдати очікування в їх очах. Цей день мав стати ідеальним для наречених! Страви теж мали бути на найвищому рівні. Завдяки капітанству наших суддів, ми дійсно підняли рівень якомога вище. Це були авторські страви української високої кухні від наших суддів.

Наречений розповідав нам, як складно людям, які повертаються з полону, знову жити нормальним життям. І така подія – якраз те, що їм було потрібно. Вони отримали багато хороших емоцій і дуже нам дякували. На нашій кухні були їх батьки та товариші з «Азову». Були подарунки та квіти, а також хвилина пам’яті за загиблими побратимами молодят», – розповідає керівник проєкту Дмитро Широбоков.

Нагадаємо, це вже другий сезон, який СТБ виробляє в умовах повномасштабної війни. З 26 серпня на головній кухні країни змагатимуться кулінари-аматори, а вдосконалювати майстерність їм допомагатимуть незмінні судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський. Дивіться прем’єрні випуски «МастерШеф»-12 з 26 серпня, щосуботи, о 19:00 на СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ