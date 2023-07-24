Новый сезон МастерШеф на СТБ: когда премьера

Полторы тысячи заявок, блюда для настоящих героев и сила мечтаний, преодолевающая все: СТБ готовит к эфиру еще один сезон «МастерШеф»

Телеканал СТБ и Starlight Production готовят в эфир 12 сезон любимого проекта украинцев «МастерШеф». Это уже второй сезон, который СТБ разрабатывает в условиях полномасштабной войны. С 26 августа на главной кухне страны сразятся кулинары-аматоры, а совершенствовать мастерство им будут помогать неизменные судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

«Даже во время полномасштабной войны “МастерШеф” остается одним из самых ожидаемых телевизионных проектов. Об этом свидетельствуют и лидерские показатели проекта в телеэфире и диджитале, и большое внимание со стороны кулинарного сообщества и стабильная заинтересованность в партнерстве со стороны украинских брендов. Это мотивирует нас продолжать создавать вдохновляющий украинцев контент и рассказывать вдохновляющие нас истории. А таких историй в этом сезоне будет очень много. Ведь “МастерШеф”, в первую очередь, это проект о силе мечтаний, способной преодолеть все», — комментирует генеральный директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Около 1500 анкет получила творческая команда на первом этапе кастинга. Испытания, которые никогда не проходили участники; блюда, еще не разгадываемые судьями; вкусы, которые никогда не забудут, потому что спасали жизнь и гости, готовить для которых – честь. Этой осенью «МастерШеф» объединит нас вокруг сильнейших мечтаний и искренних эмоций.

«Этот сезон будет поднимать темы, которые актуальны для всех: кулинарная карта Украины с конечной точкой Крым, использование энергонакопителей, подкасты и многое другое. На кастинг придут участники, чей кулинарный талант помог им выжить в оккупации и поддерживать нуждающихся в помощи. К нам присоединятся дети-пластуны и железнодорожники, которые спасали людей во время эвакуаций, возили политиков и дипломатов. Мы готовили свадьбу пары защитников “Азовстали”, которые находились год в плену. Наши судьи будут давать мастер-классы и делиться собственными кулинарными секретами. И впервые в истории проекта победителя одного из конкурсов выбирали зрители», — рассказывает руководитель проекта Дмитрий Широбоков.

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В новом сезоне «МастерШеф» в партнерстве с известными украинскими брендами продолжит миссию по популяризации наших кулинарных традиций, продуктов и специй.

«Выход каждого сезона “МастерШеф” в эфире СТБ – это всегда большое событие. Не только для зрителей, но и рекламодателей. Ценность этого проекта в том, что он популяризирует украинские продукты и традиции, максимально близок зрителю, который находит здесь все нужное, чтобы провести теплый вечер с семьей у экрана. А спонсоры проекта без долгих сомнений интегрируются в “МастерШеф”, ведь знают, насколько качественно команда СТБ работает с проявлениями брендов и умеет делать каждый из них важным участником своей непревзойденной истории. В этом сезоне к проекту присоединились и бренды, уже имеющие многолетний опыт сотрудничества с “МастерШеф”, и те, кто интегрируются в кулинарный контент впервые. Мы благодарны всем нашим партнерам за доверие и поддержку украинского контента, создаваемого украинцами для украинцев», — отмечает Анатолий Покровский, директор агентства интегрированных решений Brand Booster.

Съемки проекта стартовали в конце мая и проходят с соблюдением всех правил безопасности. Не пропустите сезон о невероятной силе мечтаний – с 26 августа в 19:00 на СТБ!

Video: Новый сезон МастерШеф на СТБ: когда премьера Когда премьера нового сезона МастерШеф на СТБ. Все детали о новом сезоне кулинарного проекта МастерШеф 12 на СТБ – читайте на сайте

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Напомним, «МастерШеф» является украинской адаптацией всемирно известного формата MasterChef от Banijay Rights. В эфире СТБ проект появился в 2011 году и сразу стал главной кулинарной площадкой страны, дающей мощный старт как профессионалам, так и аматорам. Каждый сезон «МастерШеф» стабильно занимает лидерские позиции. Так, по результатам сезона весна-2023 «МастерШеф. Профессионалы» стал лидером праймового слота субботы среди всех телеканалов: доля 12,07 (аудитория 18–54, города 50+) и 13,83 (аудитория женщины 35–54, города 50+), охват 6,97 млн зрителей (аудитория 4 + вся Украина).

По результатам весны, СТБ стал лидером среди всех украинских телеканалов как по общей (18–54, города 50+) так и по целевой аудитории (женщины 35–54, города 50+) — доли 8,67% и 12,10% соответственно .

Производство проекта — творческая студия Starlight Production

Директор творческой студии — Виктория Вишнякова

Продюсер — Дмитрий Товстоляк

Креативный продюсер и руководитель проекта — Дмитрий Широбоков

Генеральная продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук.

Следите за информацией на официальных страницах «МастерШеф»:

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