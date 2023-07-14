Эктор Хименес-Браво получил почетное отличие от Валерия Залужного

Эктор Хименес-Браво получил почетное отличие от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

Эктор Хименес-Браво – один из самых активных волонтеров кулинарного фронта Украины. С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину неизменный судья «МастерШеф» на СТБ готовит для ВСУ, проводит благотворительные ужины и сборы, ездит на деоккупированные территории и помогает пострадавшим от большой войны украинцам. 13 июля Эктор получил почетное отличие «За сприяння війську» от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

С 24 февраля 2022 года Эктор и команда его ресторанов готовит обеды для наших защитников, организовывает и поддерживает благотворительные инициативы, проводит мастер-классы для детей военных, благотворительные ужины в разных уголках мира и делает все возможное, чтобы помочь тем, кто больше всего в этом нуждается. Так, Эктору удалось собрать 65 000 евро на благотворительном ужине в Варшаве – для пострадавших от российского вторжения в Киевской области, 404 269 грн – на благотворительных ужинах в ресторанах NAM и BAO – на бионические протезы для наших защитников, более 1 150 000 гривен на ВСУ в соцсетях и т.д.

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Эктор получил почетный знак отличия за значительный личный вклад в оказании всесторонней помощи подразделениям Вооруженных Сил Украины, активную волонтерскую деятельность в условиях военного положения лично от Валерия Залужного. Это стало для шеф-повара настоящей неожиданностью.

«Я не ожидал получить это отличие. Уверен, что во что бы то ни стало, что мы делаем, нужно делать просто так, не ожидая награды. Я делаю то, что должен делать, потому что стараюсь помогать, — делится Эктор. – Когда мне позвонили и сказали, что я должен явиться в логистический центр командования ВСУ, подумал: наверное, мне повестку выпишут. Когда приехал, там был главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Устроили небольшую церемонию, мне вручили награду.

Больше всего меня поразил тот факт, что я получил награду из рук Валерия Залужного. Он наш герой. Вооруженные силы Украины – самая мощная армия в мире. И получить такое отличие из рук Главнокомандующего – бесценно, это огромная честь».

«Кстати, в этом здании все обожают «МастерШеф», настоящие фаны. Все хотели сфотографироваться со мной, пообщаться. Все знают Вову, Олю, меня. И абсолютно все говорят, что любят «МастерШеф»», — добавил Эктор.

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