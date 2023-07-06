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Ведущая СТБ Надежда Матвеева стала амбассадором убежища во Львове

06.07.2023

Убежище «Твоя опора» во Львове с первых дней полномасштабной войны открыло свои двери для всех, кто нуждался в помощи. Люди с оккупированных и деоккупированных территорий там могут не просто переночевать, но и получить разного рода помощь. Амбассадором приюта стала ведущая телеканала СТБ Надежда Матвеева. Она посетила убежище, чтобы познакомиться с жителями и узнать наибольшие их потребности.

Ведущая СТБ Надежда Матвеева стала амбассадором убежища во Львове

Во время своего визита в убежище Надежда Матвеева услышала проблемы, достижения, а также вызовы, с которыми ежедневно сталкиваются его работники. Надежда уверена, что ее роль как амбассадора, а также роль других медийщиков очень важна в освещении историй, нуждающихся в помощи. Это ведь возможность помогать в привлечении доноров и международных организаций.

«Если об этом не говорить, не доносить эту информацию людям, не показывать, душой не стучать к людям, которые могут помогать, то, к сожалению, может произойти, как с некоторыми источниками, прекращающими свое существование. Так не должно быть. Ибо мы уверены, что потребность в убежище будет существовать еще много лет», — говорит Матвеева.

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Жительница убежища Татьяна Цыганник рассказала телеведущей о том, как вместе с мужем эвакуировались из Мариуполя больше года назад. Их сын сейчас на фронте защищает Украину. Тогда женщина даже не думала, что их семья больше не увидит родной город.

«Мы бы там точно погибли», — говорит Татьяна.

Сейчас она живет в убежище во Львове и признается, что этот город подарил ей второе сердце.

Еще один житель убежища – Узого Патриш из Нигерии. Здесь он всего две недели. Приехал с четырьмя детьми из Харькова. Еще две дочери живут в Германии вместе с его внучкой. В Харькове мужчина прожил 22 года, пока россияне не разрушили дом. Почти год он с семьей жил без воды, газа и света. Ради детей Узого принял решение ехать во Львов. Здесь он занялся восстановлением документов и намерен остаться с детьми.

Ведущая СТБ Надежда Матвеева стала амбассадором убежища во Львове

Таких жителей, как Татьяна и Узого, в убежище проживает 125. Всего он рассчитан на 200 человек. «Твоя опора» — одно из самых больших убежищ во Львове. С началом Великой войны шелтер принял около трех с половиной тысяч переселенцев. Для детей здесь организован самый разнообразный досуг. А взрослые могут воспользоваться услугами юриста, психолога и социального работника.

Директор приюта Любовь Возняк объясняет: «Наше убежище — не о ночлеге. Оно помогает человеку восстановиться, интегрироваться и отпустить, когда он готов. У нас большой упор на трудоустройстве. К примеру, за последние три месяца 63 человека нашли работу. Это очень высокий показатель».

В настоящее время убежище функционирует за счет доноров, а также неравнодушных людей, вносящих благотворительные взносы в поддержку фонда «Твоя опора». Каждая гривна важна, ведь это возможность помочь всем, кто пострадал от войны.

Ведущая СТБ Надежда Матвеева стала амбассадором убежища во Львове

Посмотреть полный сюжет в рамках «Єдиного марафону» можно здесь.

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