Перевізниця: тизер украинского сериала на СТБ

Премьера: тизер украинского сериала «Перевізниця» презентовали на Украинском маркетинг-форуме

Starlight Media представила тизер украинского сериала, объединившего вокруг себя легендарных международных продюсеров и вещателей и ставшего одним из самых ожидаемых в Европе. «Перевізниця» создается Starlight Media вместе с Gaumount, старейшей постоянно действующей кинокомпанией в мире с почти 130-летней историей. Украинский европейский сериал уже поддерживает 8 европейских вещателей, среди которых ZDF, France Television, SRF и другие. Международные продажи сериала будет заниматься Beta Film.

29 июня, на 16-м Украинском маркетинг-форуме, состоялась специальная секция, посвященная украинскому культурному продукту. Ее соорганизатором выступила украинская медиагруппа Starlight Media. В рамках мероприятия, маркетинг-директор медиагруппы, Елена Мартынова впервые показала украинской аудитории тизер сериала «Перевізниця» от шоуранера Евгения Туника.

«Этот проект – уникальный кейс для всей украинской индустрии. Он объединил вокруг себя мощную международную коалицию компаний и вещателей, которые вместе со Starlight Media придают настоящую силу этому украинскому европейскому сериалу. Это история обо всех нас — тех, кто остался, и тех, кто был вынужден уехать ради поиска безопасности или своих близких. Рассказ о несокрушимой украинской женщине и силе человеческих историй, благодаря кинематографическому языку, найдут понимание и отзыв далеко за пределами украинских границ», — говорит Елена Мартынова.

«Мы уже завершили первый пул съемок, к которым в частности присоединились и французские актеры. Каждый день в работе над этим сериалом мы чувствуем — мир с нами, и у нас есть история, которую мы должны ему рассказать», — отметил Евгений Туник, шоуранер «Перевізниці».

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«Перевізниця» — это 10-серийный драматический сериал, рассказывающий историю Лидии, украинки и профессионального психолога, жизнь которой переворачивается с ног на голову, когда в феврале 2022 года начинается полномасштабная война. Героиня, роль которой сыграет украинская актриса Анастасия Карпенко, награжденная Премией Локарно, принимает решение остаться и стать перевозчицей для людей, направляющихся в более безопасные места или ищущих любимых. Автомобиль Лидии становится местом безопасности, а каждая поездка – сеансом терапии, в которой она помогает пассажирам рассказать о своих страхах, надеждах и мечтах, прежде чем они доберутся до места назначения.

Съемки сериала начались в Киевской области в марте 2023 года. Премьера «Перевізниці» запланирована на 2024 год на украинском телеканале СТБ.

Video: Перевізниця: тизер украинского сериала на СТБ Тизер украинского сериала «Перевізниця» презентовали на Украинском маркетинг-форуме. Смотрите тизер сериала 2023 Перевізниця на СТБ

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