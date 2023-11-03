Блокпосты, перестрелки и личная драма главной героини: в Киеве продолжается второй пул съемок драмы «Перевізниця»

Компания Starlight Media продолжает производство 10-серийной драмы «Перевізниця». Сериал создается совместно с легендарной французской кинокомпанией Gaumont, 7 европейскими партнерами-вещателями из Франции, Германии, Швеции, Норвегии, Исландии, Финляндии, Швейцарии и партнером по международным продажам компанией Beta Film.

Международная премьера «Перевізниці» состоится в феврале 2024 года. Украинские зрители увидят его в эфире телеканала СТБ. Для европейской аудитории сериал выйдет под названием In Her Car.

В центре сюжета первого украинско-европейского сериала — психолог Лидия, которая во время полномасштабного вторжения россии в Украину решает стать перевозчицей для других людей. Каждая серия — новые герои и отдельная драматическая история, которая разворачивается на глазах у Лидии. С ее помощью они не просто преодолевают путь к точке прибытия, но и решаются на разрешение сложных, иногда многолетних конфликтов с родными, осознавая, что на самом деле важно в их жизни. В течение всех серий зритель будет наблюдать и за личной историей главной героини.

Как отмечает шоуранер проекта Евгений Туник, идея «Перевізниці» возникла у него весной 2022 года, а в полноценное производство команда зашла в декабре, когда подтвердилось большинство иностранных партнеров.

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Для первого блока съемок, который длился с февраля по апрель 2023 года, очень важным был зимне-весенний экстерьер, ведь сюжет драмы разворачивается на фоне первых месяцев войны в разных городах Украины. Во второй части проекта расширится сюжетная линия Лидии, а заключительная серия «Перевізниці» будет полностью посвящена ее личной трагедии.

«Во втором пуле мы снимаем яркие экстерьерные сцены на блокпостах, перестрелки из ДРГ, убийство и эпизод в бомбоубежище, которое содрогается от взрывов. Будут как драматические флешбеки (например, сцена эвакуации людей из Луганска в 2014 году), так и эмоциональные, напоминающие о счастливых мирных временах. Финальные сцены планируем отснять в Берлине, где по сюжету живет дочь главной героини. При этом мы стараемся не отходить от стилистики, которая была задана в начале сезона, следуя структуре, когда каждая серия имеет основную часть, флешбек и логическое завершение и является, по сути, самостоятельным эпизодом», — рассказывает Евгений Туник.

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Справка:

В главной роли – Анастасия Карпенко, награжденная Премией Локарно за роль в драме «Как там Катя?».

Также в ролях: Игорь Колтовский, Екатерина Григоренко, Надежда Левченко, Кристина Федорак, Виктор Жданов, Александр Яцентюк, Олеся Островская, Лариса Руснак, Елена Олейникова, Михаил Дзюба, Елена Галл-Савальская, Дарья Федина, Аня Лагодна, Karina Beuthe Orr, Adrien Rob, Antoine Herbez (Франция) и другие.

Производство — Starlight Production, Gaumont

Дистрибьютор — Beta Film

Шоуранер — Евгений Туник («Первые ласточки»)

Режиссер-постановщик – Аркадий Непиталюк («И будут люди», «Припутные»)

Оператор-постановщик – Владимир Иванов («Памфир»)

Художник-постановщик – Николай Кищук

Продюсер творческой студии – Антон Мигунов

Исполнительный продюсер – Евгений Шегай

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