Блокпости, перестрілки і особиста драма головної героїні: у Києві триває другий пул зйомок драми «Перевізниця»

Компанія Starlight Media продовжує виробництво 10-серійної драми «Перевізниця». Серіал створюється спільно з легендарною французькою кінокомпанією Gaumont, 7 європейськими партнерами-мовниками з Франції, Німеччини, Швеції, Норвегії, Ісландії, Фінляндії, Швейцарії та партнером з міжнародних продажів компанією Beta Film.

Міжнародна прем’єра «Перевізниці» відбудеться у лютому 2024 року. Українські глядачі побачать її в ефірі телеканалу СТБ. Для європейської аудиторії серіал вийде під назвою — In Her Car.

В центрі сюжету першого українсько-європейського серіалу — психологиня Лідія, яка під час повномасштабного вторгення рф в Україну вирішує стати перевізницею для інших людей. Кожна серія — це нові герої та окрема драматична історія, яка розгортається на очах у Лідії. З її допомогою вони не просто долають шлях до точки прибуття, а й наважуються на вирішення складних, іноді багаторічних конфліктів з рідними, усвідомлюючи, що насправді є важливим в їхньому житті. Протягом усіх серій глядач спостерігатиме й за особистою історією головної героїні.

Як зазначає шоураннер проєкту Євген Тунік, ідея «Перевізниці» виникла у нього навесні 2022 року, а в повноцінне виробництво команда зайшла у грудні, коли підтвердилися більшість з іноземних партнерів.

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Для першого блоку зйомок, який тривав з лютого по квітень 2023 року, дуже важливою був зимово-весняний екстер’єр, адже сюжет драми розгортається на тлі перших місяців великої війни в різних містах України. У другій частині проєкту розшириться сюжетна лінія самої Лідії, а заключна серія «Перевізниці» буде повністю присвячена її особистій трагедії.

«У другому пулі ми знімаємо яскраві екстер’єрні сцени на блокпостах, перестрілки з ДРГ, вбивство та епізод у бомбосховищі, яке здригається від вибухів. Будуть як драматичні флешбеки (наприклад, сцена евакуації людей із Луганська у 2014 році), так і емоційні, які нагадують про щасливі мирні часи. Фінальні сцени плануємо відзняти у Берліні, де, за сюжетом, живе донька головної героїні. При цьому ми намагаємося не відходити від стилістики, яка була задана на початку сезону, йдемо за структурою, коли кожна серія має основну частину, флешбек та логічне завершення і є, по суті, самостійним епізодом», — розповідає Євген Тунік.

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Довідка:

У головній ролі — Анастасія Карпенко, нагороджена Премією Локарно за роль у драмі «Як там Катя?».

Також у ролях: Ігор Колтовський, Катерина Григоренко, Надія Левченко, Христина Федорак, Віктор Жданов, Олександр Яцентюк, Олеся Островська, Лариса Руснак, Олена Олейнікова, Михайло Дзюба, Олена Галл-Савальська, Дарина Федина, Аня Лагодна, Karina Beuthe Orr, Adrien Rob, Antoine Herbez (Франція), та інші.

Виробництво — Starlight Production, Gaumont

Дистриб’ютор — Beta Film

Шоуранер — Євген Тунік («Перші ластівки»)

Режисер-постановник — Аркадій Непиталюк («І будуть люди», «Припутні»)

Оператор-постановник — Володимир Іванов («Памфір»)

Художник-постановник — Микола Кіщук

Продюсер творчої студії — Антон Мігунов

Виконавчий продюсер — Євген Шегай

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