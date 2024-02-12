СТБ і Starlight media представили офіційний трейлер українського європейського серіалу «Перевізниця»

Телеканал СТБ і Starlight media презентували офіційний трейлер найочікуванішого проєкту року — 10-серійної драми «Перевізниця». Проєкт створено Starlight media у партнерстві з найстарішою кінокомпанією світу Gaumont, європейськими партнерами-мовниками з Франції, Німеччини, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії, Швейцарії та глобальним дистриб’ютором Beta. Дивіться офіційний трейлер драми «Перевізниця» в матеріалі STB.UA.

У центрі сюжету психологиня Лідія, яка в перший день повномасштабного вторгення росії ухвалює важливе для себе рішення — стати перевізницею для інших людей. Кожна серія — це нові герої та окрема драматична історія, яка розгортається на очах у Лідії. З її допомогою тимчасові попутники не просто долають шлях до точки прибуття, а й наважуються на вирішення складних, іноді багаторічних конфліктів з рідними, усвідомлюючи, що насправді є важливим в їхньому житті. Протягом усіх серій глядач спостерігатиме й за особистою історією головної героїні.

Акторський склад «Перевізниці»: Анастасія Карпенко, Ігор Колтовський, Катерина Григоренко, Надія Левченко, Христина Федорак, Віктор Жданов, Олена Борозенець, Олександр Яцентюк, Олеся Островська, Лариса Руснак, Олена Олейнікова, Михайло Дзюба, Олена Галл-Савальська, Дарина Федина, Аліна Костюкова, Аня Лагодна та інші. Також у драмі знялися французькі актори Karina Beuthe Orr, Adrien Rob, Antoine Herbez.

Виробництво — Starlight Production, Gaumont

Дистриб’ютор — Beta Film

Шоуранер та режисер-постановник — Євген Тунік

Оператор-постановник серіалу — Володимир Іванов

Виконавчий продюсер — Євген Шегай.

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