Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Перевізниця
Перевізниця
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Супербабуся
Супербабуся
 ВІН ВОНА ШОУ
ВІН ВОНА ШОУ
 Серіали
Серіали
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сліпа
Сліпа
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru

СТБ і Starlight media представили офіційний трейлер українського європейського серіалу «Перевізниця»

12.02.2024

Телеканал СТБ і Starlight media презентували офіційний трейлер найочікуванішого проєкту року — 10-серійної драми «Перевізниця». Проєкт створено Starlight media у партнерстві з найстарішою кінокомпанією світу Gaumont, європейськими партнерами-мовниками з Франції, Німеччини, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії, Швейцарії та глобальним дистриб’ютором Beta. Дивіться офіційний трейлер драми «Перевізниця» в матеріалі STB.UA.

Офіційний трейлер українського європейського серіалу «Перевізниця»

У центрі сюжету психологиня Лідія, яка в перший день повномасштабного вторгення росії ухвалює важливе для себе рішення — стати перевізницею для інших людей. Кожна серія — це нові герої та окрема драматична історія, яка розгортається на очах у Лідії. З її допомогою тимчасові попутники не просто долають шлях до точки прибуття, а й наважуються на вирішення складних, іноді багаторічних конфліктів з рідними, усвідомлюючи, що насправді є важливим в їхньому житті. Протягом усіх серій глядач спостерігатиме й за особистою історією головної героїні.

Акторський склад «Перевізниці»: Анастасія Карпенко, Ігор Колтовський, Катерина Григоренко, Надія Левченко, Христина Федорак, Віктор Жданов, Олена Борозенець, Олександр Яцентюк, Олеся Островська, Лариса Руснак, Олена Олейнікова, Михайло Дзюба, Олена Галл-Савальська, Дарина Федина, Аліна Костюкова, Аня Лагодна та інші. Також у драмі знялися французькі актори Karina Beuthe Orr, Adrien Rob, Antoine Herbez.

Виробництво — Starlight Production, Gaumont

Дистриб’ютор — Beta Film

Шоуранер та режисер-постановник — Євген Тунік

Оператор-постановник серіалу — Володимир Іванов

Виконавчий продюсер — Євген Шегай.

Слідкуйте за новинами про «Перевізницю» на офіційних сторінках телеканалу СТБ:

сайт         Facebook          Instagram          YouTube            TikTok         Telegram             Viber 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Офіційний трейлер українського європейського серіалу «Перевізниця»
Телеканал СТБ

Нас єднає любов: СТБ запрошує українців на прем’єри телевізійного сезону весна-2024

 Офіційний трейлер українського європейського серіалу «Перевізниця»
Телеканал СТБ

Ведучі та актори серіалів СТБ поділилися підсумками свого року та планами на свята

 Офіційний трейлер українського європейського серіалу «Перевізниця»
Телеканал СТБ

Переможниця фестивалю у Локарно Анастасія Карпенко розказала, як двічі провалила вступні іспити у театральний

 Офіційний трейлер українського європейського серіалу «Перевізниця»
Телеканал СТБ

Блокпости, перестрілки і особиста драма головної героїні: у Києві триває другий пул зйомок драми «Перевізниця»

 Офіційний трейлер українського європейського серіалу «Перевізниця»
Телеканал СТБ

Драму «Перевізниця» презентували на кінозустрічі в Парижі

 Офіційний трейлер українського європейського серіалу «Перевізниця»
Телеканал СТБ

Анастасія Карпенко: Треба знімати справжнє кіно, таке, як «Перевізниця»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати