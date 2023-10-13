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Драму «Перевізниця» презентували на кінозустрічі в Парижі

13.10.2023

Український європейський серіал «Перевізниця» презентували на 21-їй французько-німецькій кінозустрічі Rendez-vous franco-allemands du cinéma в Парижі. Більше про це — читайте в матеріалі STB.UA.

Драму «Перевізниця» презентували на кінозустрічі в Парижі

До події доєднались представники Gaumont Gaumont, France Television france.tv та Starlight Media. У дискусії «Виробництво та дистрибуція: аудіовізуальне виробництво», присвяченій українському серіалу «Перевізниця», Андреас Барейс (Gaumont), Ася Батаєва-Докаленко (Starlight Media) та Катрін Гоше (France TV) презентували серіал, як кейс спільного виробництва, в якому Франція та Німеччина об’єднали зусилля та фінансування, а також презентували перший тізер.

Драму «Перевізниця» презентували на кінозустрічі в Парижі

Більше на тему: Прем’єра: тизер українського серіалу «Перевізниця» презентували на Українському маркетинг-форумі

Ася Батаєва-Докаленко, директорка департаменту монетизації контенту Starlight Media, коментує: «Було доволі багато ускладнень, що вимагали додаткового планування та додаткових заходів безпеки. Однак творча команда прийняла виклик, і ви зможете побачити результат – створення відмінного продукту. Зараз у нас є перші п’ять епізодів на пост-продакшні, а другий пул серій – на стадії виробництва. Український рівень виробництва відповідає міжнародним стандартам і креативності та є досить вражаючим для наших міжнародних партнерів. У нас є і плани щодо майбутніх проектів у обговоренні з нашими партнерами з Gaumont. Звичайно, багато інших можливих шляхів співпраці з’явиться, коли закінчиться війна, тим часом ми з міжнародними партнерами продовжуємо підтримувати роботу нашої індустрії та розповідаємо історії, які мають бути почутими».

Драму «Перевізниця» презентували на кінозустрічі в Парижі

Cеріал «Перевізниця» — це 10-серійна драма, заснована на подіях перших тижнів повномасштабної війни росії проти України. Starlight Media створює українсько-європейський серіал у партнерстві з найстарішою кіностудією Gaumont за підтримки 8 європейських мовників (France TV, ZDF, SVT, YLE, RUV, NRK, SRF) та Beta Film як міжнародного дистриб’ютора.

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