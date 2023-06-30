Перевізниця: тизер українського серіалу на СТБ

Прем’єра: тизер українського серіалу «Перевізниця» презентували на Українському маркетинг-форумі

Starlight Media представила тизер українського серіалу, що об’єднав довкола себе легендарних міжнародних продюсерів і мовників та вже став одним з найочікуваніших в Європі. «Перевізниця» створюється Starlight Media разом з Gaumount, найстарішою постійно діючою кінокомпанією у світі з майже 130-річною історією. Український європейський серіал вже має підтримку 8 європейських мовників, серед яких ZDF, France Television, SRF та інші. Міжнародними продажами серіалу опікуватиметься Beta Film.

29 червня, на 16-му Українському маркетинг-форумі, відбулася спеціальна секція, присвячена українському культурному продукту. Її співорганізатором виступила українська медіагрупа Starlight Media. В рамках заходу, маркетинг-директорка медіагрупи, Олена Мартинова вперше показала українській аудиторії тизер серіалу «Перевізниця» від шоуранера Євгена Туніка.

«Цей проєкт — унікальний кейс для всієї української індустрії. Він об’єднав довкола себе потужну міжнародну коаліцію компаній та мовників, що разом зі Starlight Media додають справжньої сили цьому українському європейському серіалу. Це історія про всіх нас – тих хто залишився, і тих хто був вимушений поїхати заради пошуку безпеки чи своїх близьких. Розповідь про незламну українську жінку і силу людських історій, що завдяки кінематографічній мові, знайдуть розуміння та відгук далеко за межами українських кордонів», — говорить Олена Мартинова.

«Ми вже завершили перший пул зйомок, до яких зокрема долучились і французькі актори. Кожного дня в роботі над цим серіалом, ми відчуваємо – світ з нами, і в нас є історія, яку ми маємо йому розповісти», — зазначив Євген Тунік, шоуранер «Перевізниці».

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«Перевізниця» — це 10-серійний драматичний серіал розповідає історію Лідії, українки та професійної психологині, життя якої перевертається з ніг на голову, коли в лютому 2022 року починається повномасштабна війна. Героїня, роль якої зіграє українська актриса Анастасія Карпенко, нагороджена Премією Локарно, приймає рішення залишитись та стати перевізницею для людей, що прямують до більш безпечних місць чи шукають коханих. Автомобіль Лідії стає місцем безпеки, а кожна поїздка — сеансом терапії, в якій вона допомагає пасажирам розповісти про свої страхи, надії та мрії, перш ніж вони дістануться до місця призначення.

Зйомки серіалу розпочалися на Київщині в березні 2023 року. Премʼєру «Перевізниці» заплановано на 2024 рік на українському телеканалі СТБ.

Video: Перевізниця: тизер українського серіалу на СТБ Тизер українського серіалу "Перевізниця" презентували на Українському маркетинг-форумі. Дивіться тизер серіалу 2023 Перевізниця на СТБ

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