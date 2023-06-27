Beta Film стала дистрибʼютором серіалу «Перевізниця» від Starlight Media

Німецький телеканал ZDFneo та Телебачення Франції France Télévisions об’єднали зусилля з кінокомпанією Beta Film довкола української воєнної драми «Перевізниця», що знімається в Україні. Beta Film займатиметься міжнародними продажами, заявив керівник Beta Group Моріц фон Крюденер. Серіал створений шоуранером Євгеном Туніком разом з українським медіахолдингом Starlight Media за підтримки світової студії Gaumont та європейських мовників: France TV, SVT, DR, YLE, RUV, NRK.

В основі драми – реальні історії українців, які шукали притулку після російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Кожна серія розповідає про терапевтку Лідію, роль якої зіграє зірка серіалу «Як там Катя?» Анастасія Карпенко, нагороджена премією Локарно за цю роль. Лідія перевозить українців до безпечних місць. Кожен епізод – це поїздка, і в кожній поїздці є свій пасажир з особистою, карколомною та цікавою історією.

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Сабіна де Мардт, генеральна директорка Gaumont, описала цей серіал як «надзвичайно актуальний для широкої аудиторії по всьому світу».

Андреас Барейсс, виконавчий продюсер Gaumont проєкту «Перевізниця», додав: «Робота з Євгеном та командою Starlight Media над цим серіалом – це чудовий досвід та честь для нас. Ми захоплюємося мужністю наших українських партнерів, які зуміли реалізувати зйомки серіалу в Україні в умовах війні».

Вероніка Ковакова, виконавча віцепрезидентка з міжнародних продажів Beta, підкреслила силу людських історій, що долають будь-які кордони та конфлікти: «Сміливість, відданість справі та професіоналізм талановитих творців, які беруть участь у створенні серіалу «Перевізниця» в найскладніших умовах, вражають!»

Директорка департаменту монетизації контенту Starlight Media Ася Батаєва-Докаленко коментує: «Ми щиро радіємо дистрибуційному партнерству з Beta Film. Це потужний міжнародний гравець, з яким ми співпрацюємо вже не вперше, і точно знаємо – завдяки їхній участі нашу «Перевізницю» побачить ще більше глядачів у різних країнах Європи та світу. Міжнародне коло партнерів нашого серіалу постійно розширюється і ми дуже вдячні кожному з них за посилення голосу цієї української історії у світі».

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