Beta Film стала дистрибьютором сериала «Перевізниця» от Starlight Media

Немецкий телеканал ZDFneo и Телевидение Франции France Télévisions объединили усилия с кинокомпанией Beta Film вокруг снимаемой в Украине украинской военной драмы «Перевізниця». Beta Film будет заниматься международными продажами, заявил руководитель Beta Group Мориц фон Крюденер. Сериал создан шоуранером Евгением Туником вместе с украинским медиахолдингом Starlight Media при поддержке мировой студии Gaumont и европейских вещателей: France TV, SVT, DR, YLE, RUV, NRK.

В основе драмы – реальные истории украинцев, искавших убежища после российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Каждая серия рассказывает о терапевтке Лидии, роль которой сыграет звезда сериала «Як там Катя?» Анастасия Карпенко, награжденная премией Локарно за эту роль. Лидия перевозит украинцев в безопасные места. Каждый эпизод – это поездка, и в каждой поездке есть свой пассажир с личной, шокирующей и интересной историей.

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Сабина де Мардт, генеральный директор Gaumont, описала этот сериал как «чрезвычайно актуальный для широкой аудитории по всему миру».

Андреас Барейсс, исполнительный продюсер Gaumont проекта «Перевізниця», добавил: «Работа с Евгением и командой Starlight Media над этим сериалом – это отличный опыт и честь для нас. Мы восхищаемся мужеством наших украинских партнеров, сумевших реализовать съемки сериала в Украине в условиях войны». Вероника Ковакова, исполнительная вице-президент по международным продажам Beta, подчеркнула силу человеческих историй, преодолевающих любые границы и конфликты: «Смелость, преданность делу и профессионализм талантливых создателей, участвующих в создании сериала «Перевізниця» в самых сложных условиях, впечатляют!»

Директор департамента монетизации контента Starlight Media Ася Батаева-Докаленко комментирует: «Мы искренне радуемся дистрибуционному партнерству с Beta Film. Это мощный международный игрок, с которым мы сотрудничаем уже не впервые, и точно знаем – благодаря их участию нашу «Перевізницю» увидит еще больше зрителей в разных странах Европы и мира. Международный круг партнеров нашего сериала постоянно расширяется, и мы очень благодарны каждому из них за усиление голоса этой украинской истории в мире».

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